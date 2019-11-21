Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni oyunu! Kılıçdaroğlu rakiplerine operasyon mu çekiyor?

CHP’nin 2020’de yapılacak olan 37'nci Olağan Kurultayı yaklaştıkça parti içerisinde de siyasi dizayn oyunları başladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun son taktiği de deşifre oldu. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın “Müthiş bir haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP’li” başlığıyla kaleme aldığı yazının perde arkasında Kemal Kılıçdaroğlu mu var? 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu sağlama almak için parti içerisinde operasyona başladığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun asıl amacının, CHP tabanını ‘Erdoğan partimize genel başkan atayacak’ endişesi ile kenetlemek ve kurultayda olası bir rakibe ‘Erdoğan’ın adayı’ damgasını vurmak olduğu konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü ileri sürülen CHP'li yalanının perde arkasındaki asıl amaç deşifre oldu. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın yazısında kaynağını açıklamadığı ve açıkça yalan olduğu anlaşılan yazısındaki asıl niyetin CHP içindeki 'Kılıçdaroğlu muhaliflerine' yönelik olduğu görüldü.

"KILIÇDAROĞLU RAKİPLERİNE OPERASYON MU ÇEKİYOR?"

Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, "Kılıçdaroğlu rakiplerine operasyon mu çekiyor?" başlığıyla CHP içerisindeki planları kaleme aldı. Yaşar yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Tilki gibi. Döndük dolaştık siyasete gömüldük. Muhalefet FETÖ söylemlerini yeniden dolaşıma soktu. Bildiğiniz o kısır fasit dairede dönüyoruz..

CHP'nin kurultayı var. Birkaç ay kaldı. 2020 Nisan'ında Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip veya rakipler çıkacak mı bilmiyoruz..

En güçlü dönemi. Kılıcını sallayınca birkaç kelle birden alıyor..

Parti içi demokrasi mi? Yok öyle bir şey..

Tek adam.. CHP'de ilginç gelişmeler yaşanıyor..

Kemal Bey pazar günü İstanbul'da dikkat çekici bir ifade kullandı:

-"Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten daha kolaydır.."

CHP'yi son 10 yılda değiştirdiğini de söyledi. Çok doğru, hem değiştirdi hem de dönüştürdü! İki gün sonra da Sözcü'den Rahmi Turan ilginç bir iddiada bulundu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'CHP'li bir isimle' görüştüğünü yazdı.. Kimle görüştü? İsim yok, ama ima var..

Yazıda Muharrem İnce ve Gürsel Erol işaret ediliyor gibi yapılmış. Ama herkes ilk anda Muharrem İnce sandı. İnce de açıklamayı bastı.

Görüşenin kendisi olmadığını belirtti..

Diğer isim de..

Rahmi Turan 'o CHP'liyi' açıklamaya davet edildi. Neyse. O CHP'liye güya şöyle demiş Cumhurbaşkanı:

-"Senin CHP Genel Başkanı olman gerekir.." -"Memleketin iyiliği için bu gerekli.. Ben de yardımcı olurum.."

KILIÇDAROĞLU YAZDIRDI!

Dün TBMM kulisleri çalkalanıyordu. Hem CHP'li, hem de CHP'ye yakın çevrelerden benzer ifadeler duyduk:

-Bu haberi sızdıran Kemal Kılıçdaroğlu..

-Tamam da neden yapsın?

-2020 Kurultayı'nda karşısına çıkacak rakipleri daha şimdiden alt etmek için..

-Nasıl yani?

-CHP Genel Başkanlığı'na kim aday olursa olsun Cumhurbaşkanı'yla görüşmekle suçlanacak..

Aklımıza hemen şu geldi:

Deniz Baykal da en güçlü anında koltuğundan indirilmişti..

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekindiği bir şey mi var?

-Veya bir şeylerin önünü mü kesiyor?

-Deniz Baykal örneğindeki gibi içeriden darbe mi bekliyor?

Kısa sürede hepsi ortaya dökülür..





ZAFER ŞAHİN'DEN "CHP'Lİ ZİYARETİ" YALANINA ÇARPICI YORUM: TİYATRO OYNUYORLAR "GAZETECİNİN TEK SORUMLULUĞU HALKA KARŞIDIR, BURADA YAPILANSA OPERASYON"

Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener de kirli algı operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Şener "Rahmi Turan, kendisine yalan yazdıran haber kaynağının endişelendiğini belirterek,"ben de ona, söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim" diyor. Haber gerçekse kaynak korunur, yalan haberin kaynağı korunmaz. Gazetecinin tek sorumluluğu halka karşıdır, burada yapılansa operasyon." Diye yazdı. Şener paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki adaya 'sarayın adamı' damgasını vuracak Rahmi Turan'ın Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlanan yazısına Kılıçdaroğlu 'doğrudur' diyorsa, Turan'ın gizlediği kaynağı uzakta aramayın

Rahmi Turan, kendisine yalan yazdıran haber kaynağının endişelendiğini belirterek,"Ben de ona, söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim"diyor. Haber gerçekse kaynak korunur, yalan haberin kaynağı korunmaz. gazetecinin tek sorumluluğu halka karşıdır, burada yapılansa operasyon.

BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI

Bozacı ile şıracı... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı @iletisim kaynaklarının yalanladığı CHP'li biriyle görüşme 'doğrudur' diye inanan iki kişi var; bozacı ile şahidi şıracı!!!



En kötüsü ben dahil herkesin ortak görüşü 'Hiç bir CHP'li böyle bir görüşme yapmaz' diye tepeden tırnağa CHP'ye kefil olurken, Partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu, yalanın peşine takılıp bir CHP'linin bunu yapabileceğine inanıyor.

Rahmi Turan'ın iddiası ve o yalana inanan da resmî olarak yalanlandı. Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak adaya 'sarayın adamı' damgası vurmak amaçlı operasyonun failleri ortaya çıkarılmalı.

CUMHURBAŞKANLIĞI DA YALANLADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımızın bir CHP'li ile görüştüğü iddialar gerçek dışı" dedi.

Fahrettin Altun'un yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz bir şekilde ortaya atılan ve ne yazık ki medyamızda da yoğun tartışmalara neden olan "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği" iddiası tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür.

"BÖYLE BİR DİYALOG GERÇEKLEŞMEMİŞTİR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir.

Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok iyi bilmektedir.

"SÖZ KONUSU HABERLERİ GERÇEK KABUL EDİP..."

Terörle mücadelede böylesine kritik günler yaşanırken, diplomasi ve dış politikada elde edilen başarıların sürmesi için tüm dikkatimizi ülkemizin geleceği üzerinde toplamışken, kamuoyunu siyasi magazin haberleriyle meşgul etmenin, kendi siyasi ikbalini korumaya çalışan çevrelere fayda sağlamayacağını da belirtmek isteriz.

Söz konusu haberleri gerçek kabul edip, bunun üzerine daha fazla gerçek dışı ifadelerle siyaset iklimini zehirlemeye çalışan kimi siyasetçilerin yaptıkları açıklamaları da kaygıyla izliyor, kendi siyasi hesap ve çıkarlarını korumak namına yaptıkları bu iftira ve yalan siyasetinden vazgeçmelerini umuyoruz."

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ardından Bir açıklamada da AK Parti'den geldi. Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı'nn asla ilgisi yoktur. CHP'nin sayın genel başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler." ifadelerini kullandı.

AK Partili Kurtulmuş'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"CHP ya da başka bir siyasi partinin nasıl gelişeceği bizi etkilemez ki? Milletle olan ittifaklarımızı genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Bizim, CHP'nin ya da başka partinin iç işleyişinin ne olacağına ne karar veririz, ne de bizim için bir güç olur. Siyasi hayatımızda hiç düşünmedik.

Son derece yakışıksız, seviyesiz ve anlamsız bir iddiaydı. Niye yapıldı? Cumhurbaşkanımızın ismi üzerinden CHP içerisinde bir takım tartışmalarda taraf olmak gibi pozisyonlar olabilir. Bilmediğimiz bir konu olduğu için, CHP niye böyle davranır, Kılıçdaroğlu niye böyle söyler, Rahmi Turan niye böyle yazar bunları bilmediğimiz için bilmediğimiz konu üzerinde yorum yapıyoruz. Bildiğimiz şey şudur. Cumhurbaşkanımızın bu iddialarla ilgili hiçbir ilgisi yoktur. Cumhurbaşkanımızın bir başka partinin içişleriyle uğraşması mümkün değildir."