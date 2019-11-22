Sözcü yazarı Rahmi Turan kimdir? İşte Rahmi Turan'ın yalan haberleri
CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giderek Başkan Erdoğan ile görüştüğü yalanını ortaya atan ve kaynağının kim olduğunu açıklayamayan Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan kimdir? Rahmi Turan'ın iddiası İletişim Başkanlığı ve AK Parti'den yapılan art arda açıklamalarla yalanlandı. Asparagas haberleriyle tanınan Turan'a CHP yönetimi peşinen bel bağlasa da, Sözcü yazarının mesleki sicili hiç de parlak değil! A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, Rahmi Turan’ın yalan haberlerini sıraladı ve yalan haberleri nasıl hazırladığını da anlattı. İşte Turan'ın yalan haberlerinden birkaçı...
Şu anda bir magazin dergisinin genel yayın yönetmeni olan bir gazeteciyle röportaj yaptığını ve o kişinin de kendisine geçmişte yaptıkları haberlerden dolayı pişman olduğu itirafında bulunduğunu belirten Mehmet Nilüfer, zamanında Rahmi Turan ile çalışan gazetecinin kendisine söylediklerini şöyle anlattı: "Biz zamanında çok kişinin canını yaktık çok vicdan azabı duyuyorum. Sakallı Bebek olayı Rahmi Turan'ın uydurmasıdır, odasından bile çıkmadan insanları konuşturacak bir haber lazım bize, beni bir yalnız bırakın dedi bizi dışarı çıkardı, 45 dakika sonra gazetenin karikatüristini odasına çağırdı ve ertesi gün Sakallı Bebek haberini çıkardı."
ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA HODRİ MEYDAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığında halka hitap etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Külliye'ye giden CHP'li iddiası"na çok sert sözlerle yüklendi ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.
"İSPAT EDEMİYORSAN ÇEK GİT"
Erdoğan, "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? İspat edemiyorsan çek git. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan." sözleriyle çok net bir açıklama yaptı..
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