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Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: F-35 olmazsa alternatiflere bakarız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
TÜRKİYE'DEN ABD'YE F-35 RESTİ

, "Herhangi bir şekilde alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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