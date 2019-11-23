Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: F-35 olmazsa alternatiflere bakarız
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
Milli Savunma Bakanı Akar, "Herhangi bir şekilde F-35 alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım." ifadelerini kullandı.
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