Rusya: Türkiye Su-35'e ilgi duyarsa Moskova değerlendirmeye hazır

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dimitri Şugayev, Türkiye'den gelecek mesaja göre Su-35'lerin Türkiye'ye gönderilebileceğini açıkladı.

Başkan Dimitri Şugayev, yeni nesil Su-57 tipi savaş uçaklarını "Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne yeterli teslimat yapılana kadar" satış yapmayacaklarını söyledi. Şugayev, Türkiye'nin ilgilenmesi durumunda Su-35 seçeneğnin değerlendirilebileceğini ifade etti.

BİR MESAJ OLARAK ALGILANDI

Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Su-57 savaş uçağını da incelemişti. Bu ziyaret, Ankara'nın F-35'in muadili olarak görülen bu uçakları satın alabileceği yönünde bir mesaj olarak da algılanmıştı.

76 ADET TEDARİK EDİLECEK

Rus Interfax haber ajansına konuşan Şugayev, "Su-57 savaş uçaklarının Türkiye'ye muhtemel teslimatı ancak Rus ordusunun beşinci nesil savaş uçaklarıyla ilgili öncelikli talepleri karşılanırsa değerlendirilecek" dedi.

Vladimir Putin, Mayıs ayındaki açıklamasında Rusya Savunma Bakanlığı'nın 2028'e kadar 76 adet Su-57 savaş uçağı tedarik edeceğini duyurmuştu.

"HAZIRIZ"

Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye Su-57 yerine Su-35 savaş uçağı temin edebileceğini söyledi. Şugayev, "Türk tarafı ilgi duyduğunu dile getirirse, Rus tarafı Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı tedarik etme seçeneğini değerlendirmeye hazır" dedi. Şugayev'e göre Rusya ayrıca, Türkiye'ye kendi dördüncü ve beşinci nesil uçaklarını geliştirmesinde de yardım etmeyi değerlendiriyor.

Rus yetkili, tarafların yeni nesil uçakların teknik özellikleri ve beşinci nesil savaş uçaklarının ilk deneme çalışmaları için de istişarelerde bulunduklarını söyledi.