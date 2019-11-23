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Alman istihbaratı kapı kapı dolaşıp FETÖ'cü ve PKK'lıları uyardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
ALMANYA'DA TÜRKİYE'YE ENDİŞESİ!

’den kaçan teröristlerin Avrupa’daki iltica trafiğini yöneten casus avukat Yılmaz S.’nin yakalanıp tutuklanması, ve terör örgütlerini endişelendirdi. Alman istihbaratı iltica başvurusunda bulunan ’cü ve ’lıları, " istihbaratının eline geçmiş olabilir, adresinizi değiştirin." diye uyardı.

Yabancı ülkelere Türk vatandaşları ile ilgili bilgi sızdırıldığı ihbarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 4 ay takip edilip eylül ayında 'da gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Barosu'na kayıtlı casus avukat Yılmaz S., söz konusu bilgileri kendisinin bulmadığını, konsolosluk makamlarının verdiğini iddia etti.

Alman yetkililer 'hukuk danışmanı' sıfatıyla çalışma yürüttüğünü iddia ettikleri Yılmaz S.'nin 'nin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde () araştırma yaparak bilgi aktardığını belirtse de soruşturma makamları, UYAP'tan herkesin ulaşamayacağı 'gizli' bilgilere erişilerek Almanlara aktarıldığına dikkat çekti.

Almanya adına çalışan FETÖ'nün casus avukatı yakalandı ALMANYA ADINA ÇALIŞAN FETÖ'NÜN CASUS AVUKATI YAKALANDI

KAPI KAPI GEZİYORLAR

Soruşturma 'da büyük paniğe neden oldu. Hem terör örgütleri, hem de bu örgütlerle ilişkisinin deşifre olmasından korkan Alman istihbaratı harekete geçti. Almanya'dan iltica talep eden teröristler Yılmaz S.'de ele geçirilen belgeler arasında kendileri ile ilgili bilgi olup olmadığını araştırmaya başladı.

İddiaya göre Alman istihbaratı ile iç güvenlik birimleri, iltica talebinde bulunan 'cü ve 'lıları arayarak ya da bizzat evlerinde ziyaret ederek " istihbarat birimlerinin eline geçmiş olabilir. Adresinizi değiştirin" tavsiyesinde bulundu. Teröristlere 'in dünya genelinde operasyonlar düzenleyerek yakaladığı kişileri Türkiye'ye götürdüğü hatırlatıldı.

Almanya adına çalışan FETÖ'nün casus avukatı yakalandı ALMANYA ADINA ÇALIŞAN FETÖ'NÜN CASUS AVUKATI YAKALANDI

280 DOSYA ELE GEÇİRİLDİ

'ın haberine göre; Alman devlet yayın organı Köln Radyosu da bir haberinde iddiaları doğruladı. Casus avukat Yılmaz S.'nin adresinde 280 dosya ele geçirildiği belirtilen haberde, Aşağı Saksonya Mülteciler Konseyi Yöneticisi Av. Dündar Keloğlu'nun açıklamalarına yer verildi.

Keloğlu "Bize ve başka kurumlara, iltica başvurusu yapan Türkiye kökenli insanlardan endişeli telefonlar geldi. Bu kişiler Alman istihbaratı ve güvenlik birimleri tarafından 'Bilgileriniz tutuklanan avukatınız nedeniyle muhtemelen Türk makamlarının eline geçti' denilerek uyarıldıklarını aktardılar" dedi. Ayrıca Alman basınında dosyada gizlilik kararı olduğu, bilgi paylaşılmadığı ve Yılmaz S.'ye 21 yıl hapis istemi ile dava açılabileceği aktarıldı.

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