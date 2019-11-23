Alman istihbaratı kapı kapı dolaşıp FETÖ'cü ve PKK'lıları uyardı
Türkiye’den kaçan teröristlerin Avrupa’daki iltica trafiğini yöneten casus avukat Yılmaz S.’nin yakalanıp tutuklanması, Berlin ve terör örgütlerini endişelendirdi. Alman istihbaratı iltica başvurusunda bulunan FETÖ’cü ve PKK’lıları, "Bilgileriniz Türk istihbaratının eline geçmiş olabilir, adresinizi değiştirin." diye uyardı.
Yabancı ülkelere Türk vatandaşları ile ilgili bilgi sızdırıldığı ihbarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 4 ay takip edilip eylül ayında Ankara'da gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Barosu'na kayıtlı casus avukat Yılmaz S., söz konusu bilgileri kendisinin bulmadığını, konsolosluk makamlarının verdiğini iddia etti.
Alman yetkililer 'hukuk danışmanı' sıfatıyla çalışma yürüttüğünü iddia ettikleri Yılmaz S.'nin Türkiye'nin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) araştırma yaparak bilgi aktardığını belirtse de soruşturma makamları, UYAP'tan herkesin ulaşamayacağı 'gizli' bilgilere erişilerek Almanlara aktarıldığına dikkat çekti.
KAPI KAPI GEZİYORLAR
Soruşturma Almanya'da büyük paniğe neden oldu. Hem terör örgütleri, hem de bu örgütlerle ilişkisinin deşifre olmasından korkan Alman istihbaratı harekete geçti. Almanya'dan iltica talep eden teröristler Yılmaz S.'de ele geçirilen belgeler arasında kendileri ile ilgili bilgi olup olmadığını araştırmaya başladı.
İddiaya göre Alman istihbaratı ile iç güvenlik birimleri, iltica talebinde bulunan FETÖ'cü ve PKK'lıları arayarak ya da bizzat evlerinde ziyaret ederek "Bilgileriniz Türk istihbarat birimlerinin eline geçmiş olabilir. Adresinizi değiştirin" tavsiyesinde bulundu. Teröristlere MİT'in dünya genelinde operasyonlar düzenleyerek yakaladığı kişileri Türkiye'ye götürdüğü hatırlatıldı.
280 DOSYA ELE GEÇİRİLDİ
Yeni Şafak'ın haberine göre; Alman devlet yayın organı Köln Radyosu da bir haberinde iddiaları doğruladı. Casus avukat Yılmaz S.'nin adresinde 280 dosya ele geçirildiği belirtilen haberde, Aşağı Saksonya Mülteciler Konseyi Yöneticisi Av. Dündar Keloğlu'nun açıklamalarına yer verildi.
Keloğlu "Bize ve başka kurumlara, iltica başvurusu yapan Türkiye kökenli insanlardan endişeli telefonlar geldi. Bu kişiler Alman istihbaratı ve güvenlik birimleri tarafından 'Bilgileriniz tutuklanan avukatınız nedeniyle muhtemelen Türk makamlarının eline geçti' denilerek uyarıldıklarını aktardılar" dedi. Ayrıca Alman basınında dosyada gizlilik kararı olduğu, bilgi paylaşılmadığı ve Yılmaz S.'ye 21 yıl hapis istemi ile dava açılabileceği aktarıldı.
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