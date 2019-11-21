Son dakika: Bakan Hulusi Akar’dan flaş S-400, F-35 ve Suriye açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı bütçesinin ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vekiller tarafından sorulan sorulara cevap verdi. Akar, "Suriye'de yaptığımız harekatlar sonunda terör koridoru oluşturulması, terör devleti oluşturulması hayali bitti." açıklamasında bulundu. Detaylar A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye'de yaptığımız harekatlar sonunda terör koridoru oluşturulması, terör devleti oluşturulması hayali bitti." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları;

Şu ana kadar Afrin bölgesine 400 binden fazla dönüş yaptı.

MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek.

Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil.

31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak. Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur.

İHA ve SİHA'ların yüzde 90'ı yerli. Şu anda ülkemiz çok şükür İHA ve SİHA'ları ihraç edecek duruma geldi.

S-400'lerin birinci filo iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor. Kuruluş ve TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlanınca planladığımız faaliyet neyse onu uygulayacağız.

5 F35'ten 4'ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor.