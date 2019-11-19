Rusya'dan Türkiye'ye "SU-35 ve SU-57" savaş uçağı teklifi

Rusya'dan S-400'lerin satın alınması sonrası önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 programından çıkarılması ile Türkiye yeni arayışlara girmiş ve Rusya tarafına yönelmişti. Rusya askeri sanayi holdingi başkanı Sergey Çemezov, SU-35 ile SU-57 savaş uçakları hakkında yeni açıklama yaparak, Türkiye’ye olası satış ve ortak üretime hazır olduklarını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Dubai Airshow havacılık fuarındaki konuşmasında Türkiye'yi müşteri olarak değerlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Çemezov, "Biz 4+ nesil Su-35 ve 5'inci nesil Su-57 teklifimizi Ankara'ya sunduk. Düşünüyorlar. Olumlu karar alınması halinde uçak satışı gerçekleştirmeye hazırız. Türk tarafına teklifimiz sadece hazır ürün içermiyor. Karşı tarafın ilgi göstermesi halinde Su-35 hakkında kısmı teknoloji transferiyle belirli parçaların Türkiye'de üretilmesine de sıcak bakıyoruz. Top, Türk tarafında. Karar vermelerini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.







UÇAKLARIN YETENEKLERİ

Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

Su-57, 5,8 saat uçarken, F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.