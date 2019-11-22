Engin Özkoç’un hadsizliğine tepki yağdı: CHP bu milletin değerleriyle kavgalı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik “Haddini bildirin” sözüne tepkiler devam ediyor. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, "CHP bu milletin değerleriyle barışık değil. Küp içindekini sızdırıyor." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik "Ulan, böyle bir grup başkan vekilliği olmaz", "Bu kadına haddini bildirin" sözlerinin yankıları sürüyor. Hem siyasiler, hem de sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamalarda Özkoç'un sözlerini kınadı.

"CHP BU MİLLETİN DEĞERLERİYLE KAVGALI"

Meclis Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Özkoç'un sözlerini 'küstahça' olarak değerlendirerek şunları söyledi: "Haddini bildirin sözü, geçmişten hatırladığımız sözlerdir ve yaraları derindir, keskindir. Bu sözler aynı zamanda bizlere şunu hatırlattı; CHP bu milletin değerleriyle barışık değil, günümüzde bile kavga eden bir parti konumunda. Küp içindekini sızdırıyor. Olay da CHP'nin milletin değerleriyle kavgasının dışarı sızma halidir. Ne kadar gizleseler de üste çıkıyor. Sadece bu olay değil son günlerde başörtülü hanımlara yönelik saldırılar da yaşıyoruz. Bunların hepsi toplumsal barış ve huzurumuza kast eden eylem ve saldırılardır. Bunların gerekli cezayı da görmesi gerekir, görecektir de."

GENETİĞİ, KODLARI BU

Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde ifade ve inanç özgürlüğü konusunda belli bir yere geldiğini, ancak 'hastalıklı' zihniyetin yeniden baş göstererek toplumsal barışı bozmaya çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "CHP milletin değerleriyle barışamamıştır. Böyle bir niyeti de sözkonusu değildir. Milletimizin şunu görmesi gerekir; CHP'nin genetiği, kodları bu. Kameralar önünde başka kapalı kapılar ardından başka bir CHP var. Bu ikiyüzlülüktür" dedi.

"İDEOLOJİK TAHAMMÜLSÜZLÜK YENİDEN AÇIĞA ÇIKMIŞTIR"

KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu: "Bu hanımefendiye, haddini bildirin" ifadesi, bir kez daha 28 Şubat karanlığını hafızalarda canlandırmıştır. Bu sözler, insanlık onuruna, din ve vicdan özgürlüğüne yapılmış ciddi bir saldırıdır. Bu dışlayıcı ve tahkir edici tavır, ideolojik tahammülsüzlüğü yeniden açığa çıkarmıştır. Yıllarca başörtüsü yasaklarından dolayı ayrımcılığa maruz kalmış kadınların yaşadıkları haksızlıkları yok sayan bu tavrın tekrar gün yüzüne çıkması, başkasına hayat hakkı tanımayan bu hastalıklı zihniyetin hala insan özgürlüğünü tehdit ettiğini göstermektedir.

PROVOKASYON YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Özür dilemek yetmeyecektir. Sadece AK Partili değil, TBMM'deki bütün kadınlardan özür dilemesi lazım.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: Toplumda başörtülü ve başörtüsüz kadın gibi bir takım simgesel unsurları kullanmak suretiyle bir bölünme sağlanmaya, provokasyon yapılmaya çalışılıyor. Bunun önünde öncelikle Türk kadını duracaktır, Türk milleti buna izin vermeyecektir.

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan: Tarihin karanlık sayfalarına gömülmüş bu darbeci, kadını aşağılayan zihniyetin tekrar ortaya çıkarılmasına tahammülümüz yoktur.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: Son 18 yılda; demokrasi, katılımcılık, çoğulculuk ve insan hakları konusunda alınan mesafe ile birlikte yasakçı, dayatmacı ve darbeci zihniyet tarihin tozlu raflarında yerini aldı. Ama daha köhne ve kirli anlayışların, tıpkı 28 Şubat'ın darbe günleri atmosferine özlem duyarak bir milletvekiline "had bildirmeye" çalışmasını asla kabul etmiyoruz.

"BAŞÖRTÜLÜ KADINLARDAN ÖZÜR DİLE"

Sakarya'da sivil toplum kuruluşları da CHP'li Özkoç'a tepki gösterdi. "Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları" üyeleri adına konuşan Gülay Kaymakçı, "Soruyoruz, Sayın Özkoç, dün bu ülkede 'Başörtülülere haddini bildiriniz' diyen köhne zihniyetin sebep olduğu acıları, bu toplumda açtığı derin yaraları göremeyecek kadar bu ülkeye yabancı mısınız? 'Anlamını bilmiyordum.' dediğiniz sözcüklerin, bu ülkedeki başörtülü kadınların hayatında nasıl bir yara olduğunu siz unutsanız da biz unutmadık. Özkoç'u bu ayrıştırıcı, tahkir edici, şiddet dolu ifadelerinden dolayı tüm başörtülü kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz" dedi.