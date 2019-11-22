Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Dipsiz Göl" tepkisi! Talimatı verdi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda illerin sorunları gündeme geldi. Toplantıda Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda yasal izinle yapılan define kazısında toprak doldurulup yok edilen 12 bin yıllık ‘Dipsiz Göl’le ilgili son durumu da masaya yatırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bu kazılar nasıl yapılıyor, nasıl bu izinler veriliyor? Böyle bir define kazısı izni nasıl verilir? Yetkili valilik bu konuda hassas olmalı. Bir daha da kimseye böyle bir yetki, böyle bir kazı izni verilmesin” talimatı verdi.
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısında toprak doldurulup yok edilen 12 bin yıllık 'Dipsiz Göl'le ilgili son durumu sordu. Kurum, bu konuda kazıya izin verme yetkisinin valilikte olduğunu söyledi.
Kurum, bölgenin doğal SİT alanı kapsamına alındığını ve eski haline getirmek için çalışmaların başlatıldığını anlattı.
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"BİR DAHA DA KİMSEYE BÖYLE BİR KAZI İZNİ VERİLMESİN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu kazılar nasıl yapılıyor, nasıl bu izinler veriliyor? Böyle bir define kazısı izni nasıl verilir? Yetkili valilik bu konuda hassas olmalı. Bir daha da kimseye böyle bir yetki, böyle bir kazı izni verilmesin" talimatı verdi.
O YOL BİTECEK
Toplantıda bazı il başkanlarının kendi illerinin sorunlarını dile getirmeleri üzerine ilginç diyaloglar da yaşandı. AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kentteki yol yapımının yarıda bırakıldığını ve uzun süredir bitirilmediğini iletti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bu şikayeti, "Yol yapımına başladık. Biz yolun engebeli olmayan tarafını yaptık. Ancak yolun diğer kısmı zor, engebeli ve dağlık olduğu için yarım kaldı. Çalışmalar devam ediyor" diye yanıtladı.
SALONDAKİLERİ GÜLDÜREN DİYALOG
İl Başkanı Karataş'ın Bakan Turhan'a verdiği, "Siz zor olanı yaptınız. Kalan kısım düz ve ova" yanıtı Başkan Erdoğan başta olmak üzere salondaki herkesi güldürdü. Erdoğan da, "Buyruğumdur, o yol bitecek" esprisi yaptı.
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