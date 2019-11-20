AK Parti'li Mahir Ünal'dan Engin Özkoç'a sert tepki: Neden Erdoğan’a hakaret etmeyi kendinizde bir hak olarak görüyorsunuz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, A Haber’de gündeme kritik dair açıklamada bulundu. Ünal TBMM Genel Kurulu'nda eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile ilgili AK Parti ve CHP grubu arasında dün yaşanan gerginlik hakkında konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" sözlerine çok sert bir şekilde tepki gösterdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili mahir Ünal, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu oldu ve kritik açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" sözlerine değindi ve sert tepki gösterdi.



Ünal, "Aslında cümle tam olarak şöyle; "Bu kadına haddini bildirin" aslında bu bir bilinçaltının dışa vurumu. Yani hepimizin çok iyi hatırladığı ve TBMM'de o dönemde 28 Şubat şartlarında başörtüsüyle Meclis'e giren Merve Kavakçı'ya karşı bu ifade kullanılmıştır. Aslında bu anlayış bu düşünce biçimi aslında hala varlığını sürdürüyor. İşte bu dışa vurumun başkası ise geçtiğimiz günlerde 2 tane başörtülü kazımıza karşı uygulanan şiddetti. Yani "Meclis'te bu kadına haddini bildirin" cümlesi sokağa o şekilde yansıyor maalesef." şeklinde konuştu.

"NEDEN ERDOĞAN'A HAKARET ETMEYİ KENDİNİZ DE BİR HAK OLARAK GÖRÜYORSUNUZ?"



Engin Özkoç'un daha sonraki açıklamalarının tam bir facia niteliğinde olduğunu ifade eden Ünal, "Mesela açıklamalarının sonunda diyor ki; "Vatanımız, milletimiz, bayrağımız için bu ülkede mücadele eden devlet adamlarımıza söz söyletmeyiz." diyor. Peki, neden siz sabah akşam bu ülke için demokrasisi için, özgürlüğümüz her anda mücadele veren bu ülkenin devlet başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeyi kendinizde bir hak olarak görüyorsunuz." sözleriyle çok sert bir şekilde tepki gösterdi.





TBMM'DE NELER YAŞANMIŞTI ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün yine tansiyon yükseldi. Dış politika üzerine muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattı. Bu hatırlatma üzerine CHP sıralarında sinirler gerildi.

KADIN GRUP BAŞKAN VEKİLİNE 'ULAN'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüde konuşmasına müsaade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağırmıştı.

"BU KADINA HADDİNİ BİLDİRİNİZ"

Ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile ilgili AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e 'Bu kadına haddini bildiriniz' diye bağırdı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin şu ifadeleri kullandı:

"Genel Kurul'da başörtülü vatandaşa yönelik saldırıyı konuşuyorduk. Mahmut Tanal söz aldı. Alışkınız zaten. "AK Parti yokluk, yolsuzluk, şerefsizlik ve dış politikada hezimet demektir" dedi.

"CLINTON KARŞISINDAKİ DURUŞUNU HATIRLATTIM"

Ben de AK Parti'nin doğrularını ve önceki dönemleri hatırlattım. Ecevit'in Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattım. Kıbrıs için teşekkürlerimi yineledim. Kusurları varsa onu da söyleriz.

Engin Özkoç bunun üzerine hiddetlendi. Daha önce de benzer bir girişimde bulunmuştu. Ayağa kalkarak bu kadına haddini bildirin dedi. Bu lafın bir anlamı var.

"ÖZKOÇ GELİP ÖZÜR DİLEDİ"

Bu arada ara verdik. Herkes onun hatalı olduğunu biliyordu. Sonra gelip özür diledi. "Ben bilmiyorum bu kadına haddini bildirin" ne demek olduğunu dedi kendisi. Ki bu gerçek değil. Çünkü bunun farkındaydı.

"HALA AYNI KAFADALAR"

Madem bilmiyorsunuz ben hatırlatayım diyerek açıklama yaptım. Madem özür diliyorsunuz kabul ediyoruz. Ama sözlerin geçmişi vardır. Bu sizin aynı kafada olduğunuzun bir göstergedir dedim. Benim başörtülü arkadaşlarım titriyorlardı.

ERDOĞAN: GEREĞİ NEYSE BUNLARA CEVABINI VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak CHP'li Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz. Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma Parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen bunlara cevabını vereceğiz." dedi.