CHP'li Erdoğdu'nun kaçak villasının olduğu sitenin başkanı: Kaçak yapma dedik dinlemedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun kaçak tadilat yaptığı villasının bulunduğu Günkent Sitesi’nin başkanı eski CHP’li vekil İsmet Önder Kırlı, "Kaçak yapma dedik ama dinlemedi. Uyarılarımıza kulak asmadı. Belediye gelip yıkmalı." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yaz başında Türkiye'nin en gözde tatil yerlerinden olan İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi Günkent Sitesi 30015 sokakta bulunan villayı 900 bin liraya satın aldı. Sezon biter bitmez inşaata başlayan Erdoğdu, tadilat sınırlarını aşıp villayı adeta malikaneye dönüştürünce Günkent Sitesi Yönetim kurulu üyeleri ayağa kalktı.