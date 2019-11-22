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CHP'li Erdoğdu'nun kaçak villasının olduğu sitenin başkanı: Kaçak yapma dedik dinlemedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
CHP'Lİ ERDOĞDU'NUN KAÇAK VİLLASIYLA İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER!

Genel Başkan Yardımcısı ’nun kaçak tadilat yaptığı villasının bulunduğu ’nin başkanı eski CHP’li vekil , "Kaçak yapma dedik ama dinlemedi. Uyarılarımıza kulak asmadı. Belediye gelip yıkmalı." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı , yaz başında Türkiye'nin en gözde tatil yerlerinden olan 'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi 30015 sokakta bulunan villayı 900 bin liraya satın aldı. Sezon biter bitmez inşaata başlayan Erdoğdu, tadilat sınırlarını aşıp villayı adeta malikaneye dönüştürünce Günkent Sitesi Yönetim kurulu üyeleri ayağa kalktı.

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