CHP'li Engin Özkoç'un alçakça sözlerine tepki yağıyor

İnsanların kılık kıyafetinden, inançlarından ve görüşlerinden dolayı dışlayıcı zihniyet yıllar geçse de değişmediğini bir kez daha gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik skandal sözler sarf etti. “Bu kadına haddini bildirin" diyen Özkoç’a sosyal medyadan tepki yağdı.

TBMM Genel Kurulu CHP provokasyonuna sahne oldu. TBMM'de 1999'da milletin seçtiği milletvekili olarak yemin etmek üzere kürsüye gelen Merve Kavakçı'ya demokrasi tarihinin utanç vesikası olacak bir çıkışla hem de Başbakan sıfatıyla "Burası devlete meydan okunacak yer değil. Bu kadına haddini bildirin" diyerek bir linç girişimi başlatan ve sonrasında milletin sandıkta siyasetten silerek cevap verdiği Bülent Ecevit'ten tam 20 yıl sonra CHP sıralarından Engin Özkoç AK Parti milletvekili Özlem Zengin'e aynı tavır, aynı kelime ve üslupla çıkıştı.





20 YIL SONRA YİNE AYNI UTANÇ: "BU KADINA HADDİNİ BİLDİRİN"



Dış politika üzerine muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattı. Bu hatırlatma üzerine CHP sıralarında sinirler gerildi. AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı.





BAŞKAN ERDOĞAN: BU AHLAKSIZLARA PRİM VERECEK DEĞİLİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'li Özkoç'un skandal sözlerine tepki gösteri: Erdoğan şöyle konuştu: "Biz bu ahlaksızlara bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım. Ceza ise, ceza vermesi "Efendim işte özür diledi" Bıraksınlar bu işi. Başkanları şahsıma, bir diğeri yine şahsıma bu parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz.

Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Grup Başkanvekilimizin hukukunu tüm grup olarak orada en yüksek seviyede koruma altına almamız hepimizin görevidir. Tüm oradaki vekil arkadaşlarımın görevidir. Burası yol geçen hanı değil. Bu parlamentonun içinde grup başkan vekili bir hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimizdir."

"MECLİS'TE BİZİM SAYEMİZDE OTURUYORSUNUZ DİYEN HDP'Lİ KADINA DA "HADDİNİ BİL ULAN" DİYEBİLMİŞ Mİ?"

CHP'li Özkoç'un utanç vesikası olarak tarihe geçecek olan skandal sözlerine sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:

- Engin Özkoç, kendilerine ve İYİ Partililere bizim sayemizde Meclis'te bu koltuklarda oturuyorsunuz diyen HDP'li kadına da "haddini bil ulan" diyebilmiş mi?

- Bunu AK Partili bir vekil yapsa (yapmaz da yaptı diyelim) dünyayı ayağa kaldırırlar, kadın dernekleri açıklama üstüne açıklama yapardı. AK Partili diye mi susuyorlar?

- Hiiiiç mi değişmez kafalar? Yazık! CHP' nin kadın politikaları bu olsa gerek... Kadına şiddet ile ilgili sakın bir daha ağzınızı açmayın!

- Bugünkü CHP'nin bile 'utanç günleri' olarak gördüğü, hatırlamak istemediği o sözleri yeniden yeniden Gazi Meclis'e taşımaya çalışan Engin Özkoç'a gereken yapılacak mı?

- CHP'li Engin Özkoç AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e fütursuzca saldırıyor. "Bu kadına haddini bildirin" diyecek kadar alçaklaşıyor!

- Engin Özkoç değişmeyen çirkin zihniyetin günümüzdeki yansımasıdır

- Bu Milleti kutuplaştıranlar belli. Dün Ecevit bugün Engin Özkoç: Bu kadına haddini bildirin. İşte başörtülülere, başörtüsüne saldıranlar bu zihniyetten güç alıyor. Yazıklar olsun.

- 1000 yıl geçse CHP yine değişmez. Dün Bülent Ecevit bugün Engin Özkoç. Ve tabi ki oy oranları da 1950 chp oy oranı %25 ,yıl neredeyse 2020 %25 olay bu