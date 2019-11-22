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AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Engin Özkoç'a dava açabilirim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2019
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ZENGİN: ENGİN ÖZKOÇ'A DAVA AÇABİLİRİM

, 'li 'un kendisine hitaben söylediği, 'ulan' ifadesi için, "Ben maalesef o telaş içinde kaçırmışım. O ifade ile ilgili dava açabilirim. Çünkü genel kurulda onunla ilgili bir özür olmadı. Ben onu yazılı olanları okuduktan sonra gördüm" dedi.

ve Milletvekili , Kadın ve Demokrasi Derneği Tokat Şubesi tarafından düzenlenen 'Ailede Huzur ve Kadın' konulu panele katılmak üzere memleketi Tokat'ta geldi.

Konferans öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Zengin, Genel Kurulu'nda, Grup Başkanvekili 'un sarf ettiği, "Bu kadına haddini bildirin" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den CHP'li Engin Özkoç’un skandal sözlerine ilişkin açıklama AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN’DEN CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ’UN SKANDAL SÖZLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

"20 YIL ÖNCE YAŞANAN BİR OLAYIN TEKRARINI YAŞADIK"

Çok gergin bir hafta geçirdiklerini ifade eden Zengin, "Genel kuruluda, bütün kamuoyu şahit oldu. Bundan tam 20 yıl önce yaşanan bir olayın tekrarını biz genel kurulda yaşadık. Onların grup başkan vekili bir özür diledi ama o özrün dilenmesi biraz zaruriyete binaendi. Çünkü özür dilemeseydi ceza alacaktı. Ve genel kurul devam edemeyecekti.

CHP'li Engin Özkoç'tan AK Partili Özlem Zengin'e skandal sözler! Bu kadına haddini bildiriniz CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'TAN AK PARTİLİ ÖZLEM ZENGİN'E SKANDAL SÖZLER! "BU KADINA HADDİNİ BİLDİRİNİZ"

"CHP ZİHNİYETİ"

O genel kurulun akışı için gerekiyordu. Fakat tüm bunlara rağmen ben orada bir konuşma yaptım ve devamında da bizim konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim söylediğimizin pek çok teyidi oldu. CHP zihniyeti dediğimiz o yaklaşımın, o duruşun, refleks olarak tezahürünü genel kurulda yaşamış olduk" dedi.

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"YASAL YOLLARA BAŞVURABİLİRİM"

Zengin, yazılı metni okuduklarında farklı ifadeler de bulunduğunu fark ettiklerini belirterek, "En azından bu cümlenin bizdeki karşılığını nasıl bir tahribat yarattığını öğrenemediler diye düşünüyorum. Genel başkanları başörtülülerle alakalı olumlu cümle söylerken bir taraftan bakıyorsunuz, kendi genel başkanlarını çok iyi dinlemeleri lazım en azından. Bizi anlama zorluğu çekiyorlar, onu fark ediyorum. Bir de başında 'ulan' varmış. Ben maalesef o telaş içinde kaçırmışım. O ifade ile ilgili dava açabilirim.

Çünkü genel kurulda onunla ilgili bir özür olmadı. Ben onu, yazılı olanları okuduktan sonra gördüm. O ifade ile ilgili yasal yollara başvurabilirim. Bizim genel kurulda beklediğimiz, her zaman kendimizi ifade ederken belli bir edep içerisinde, muhatabımızın şahsına değil, fikirlerine cevap vermek anlamlı" diye konuştu.

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