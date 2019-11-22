Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıracak soru
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Başkan Erdoğan, "Böyle bir şey olduysa Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum ama Bay Kemal genel başkanlığından ayrılmayı ortaya koyabilecek mi?" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Başkan Erdoğan, "Böyle bir şey olduysa Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum ama Bay Kemal genel başkanlığından ayrılmayı ortaya koyabilecek mi?" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- 6 yılda ülkemizin yaşadığı sınamaları atlatacak çok az kuvvet vardır. Teröristler kaçtı biz kovaladık ve şimdi Suriye tarafına kaçmaya çalışıyorlar. Ama kaçamayacaklar. Farklı stratejileri uyguluyoruz
- Ülkemizi içine çekilmeye çalışılan sinsi oyundan çıkardık
- Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık.
KILIÇDAROĞLU'NU KÖŞEYE SIKIŞTIRACAK SORU
- Bir CHP'li benim makamıma gelmiş. Genel Başkan olabilirim diye benimle müzakere etmiş. Çok açık ve net: Eğer böyle bir şey olduysa ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama Bay Kemal CHP'nin başına bela olmaktan ayrılacak mı ayrılmayacak mı, o da kendini ortaya koysun. Açıkla diyoruz, açıklayamam diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın işi gücü yok da CHP'nin genel başkanı kim olacak bununla mı uğraşacağım?
"GERÇEKTEN BAY KEMAL OLMAK KOLAY DEĞİL"
- Gerçekten Bay Kemal olmak kolay değil. Bunun için önce bürokrat olarak SKK'yı batıracaksın. Siyaseti girecek verdiğin her sözden döneceksin. Kaset komplosu ile partin çalkalanırken önce aday olmayacağım diyecek ertesi gün sözünden döneceksin.
- Alçak teröristlere arka çıkacak, 15 Temmuz yaşandığı gece benden 2 saat önce Havalimanı'na geleceksin Bakırköy'e gideceksin Belediye Başkanı'nın evinde kahve içeceksin. Böyle Bay Kemal olunur.
"TANK PALET FABRİKASIYLA İLGİLİ HER TÜRLÜ YALANI SÖYLÜYOR"
Tank palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor, burada BMC ile Katar işletme hakkını ortaklaşa alıyorlar, personel çıkarma diye de bir şey yok, satılan bir şey de yok.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan müjde üstüne müjde verdi
- Bakan "daha yeni yakaladık" dedi ve açıkladı! PKK'ya paralar böyle gitti...
- 'YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk'
- CHP’li Aykut Erdoğdu’nun villası mühürlendi
- AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Engin Özkoç'a dava açabilirim
- MEB'den Sözcü'nün "silahlı eğitim" haberine flaş yalanlama
- Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar
- 130 bin kişiye af geliyor! Yılbaşında TBMM'ye gelecek...
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması
- "Kılıçdaroğlu EYT ile siyasi rant peşinde"
- 2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman?
- Hereke halısı özelliği nedir? Yerli ve milli Hereke halısı nedir?
- Hercai 22. bölüm izle! Hercai 22. bölüm canlı izle! - ATV
- Kara Cuma başladı mı? Kara Cuma indirimleri nelerdir? Hangi ürünler ve siteler indirime girdi?
- 15 tatil ne zaman başlıyor? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 15 tatil hangi tarihte?
- Suriyeliler, Türk askerini öperek evlerine böyle döndü...
- Bakan Süleyman Soylu'dan HDP'li Caziye Duman'ın görevden uzaklaştırılması hakkında flaş açıklama
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş açıklama
- Başkan Erdoğan'dan "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Kılıçdaroğlu'na hodri meydan
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP içerisinde operasyon! Şimdi de maşa olarak Rahmi Turan'ı kullandı
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: CHP dizayn ediliyor! HDP ile kol kola olması kabul edilemez
- PKK/YPG yanlısı derneğe Rusya'da darbe!