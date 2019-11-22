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Başkan Erdoğan: YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN: YPG'YE VERİLEN 33 BİN TIR SİLAHI BULDUK

Son dakika haberine göre; Başkan 'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG'ye verilen 33 bin TIR silahın bulunduğu ve toplandığını açıkladı.

Başkan 'in Kiraz ilçesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kiraz'da gelecek çok daha başka olacak. Hep birlikte çalışıyoruz, yükleneceğiz. Kiraz'ı daha ileri taşıyacağız.

Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdik. Topraksız seralar sebze kurutma tesisleri kuracağız.

Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Gerekli görüşmeler yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz'ı sevmiyor. Onu kendi haline bırakıyor ama biz Kiraz'ı seviyoruz yalnız bırakmadık bırakmayacağız.

Teröre prim vermedik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İnlerine girdik.

YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk topluyoruz.

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