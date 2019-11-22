Başkan Erdoğan: YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG'ye verilen 33 bin TIR silahın bulunduğu ve toplandığını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in Kiraz ilçesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kiraz'da gelecek çok daha başka olacak. Hep birlikte çalışıyoruz, yükleneceğiz. Kiraz'ı daha ileri taşıyacağız.

Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdik. Topraksız seralar sebze kurutma tesisleri kuracağız.

Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Gerekli görüşmeler yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz'ı sevmiyor. Onu kendi haline bırakıyor ama biz Kiraz'ı seviyoruz yalnız bırakmadık bırakmayacağız.

Teröre prim vermedik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İnlerine girdik.

YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk topluyoruz.