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Ekrem İmamoğlu İstanbul'u parsel parsel satıyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019
İMAMOĞLU İSTANBUL'U PARSEL PARSEL SATIYOR!

'li İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı , ‘İstanbul’u rant kapısı haline getirmeyeceğiz’ sözlerini çok çabuk unuttu. Kenti parsel parsel satmaya başlayan İmamoğlu'nın satış planı arasında Pendik'teki 31 bin 460 metrekarelik, Arnavutköy'deki bin 330 metrekarelik ve Tuzla'daki 6 bin 168 metrekarelik arsaların da olduğu öğrenildi. Ayrıca; Bağcılar, Kağıthane, Sultanbeyli ve Fatih'teki İBB taşınmazlarının da satış için ihaleye çıkarıldığı kaydedildi.

'li İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı 'nun, belediyeye ait taşınmazları teker teker satışa koyduğu ortaya çıktı. Seçim kampanyasını 'rant' iftirası üzerinden yürüten CHP'li İmamoğlu'nun, değeri milyonlarca lirayı bulan arsaların satışı için düğmeye bastığı öğrenildi. İstanbullunun emeğinin hiç pahasına satıldığı araziler arasında, Pendik'teki 31 bin 460 metrekarelik, Arnavutköy'deki bin 330 metrekarelik ve Tuzla'daki 6 bin 168 metrekarelik arsaların da olduğu öğrenildi. Öte yandan; Bağcılar, Kağıthane, Sultanbeyli ve Fatih'teki İBB taşınmazlarının da satış için ihaleye çıkarıldığı kaydedildi.

VİZYONSUZLUK

Seçim kampanyası sürecinde ne dediyse tersini yapan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, paradokslarla örülü siyaset anlayışını sürdürmeye devam ediyor. 'Herkesi kucaklayacağız' demesine rağmen, İBB personeli arasında ayrım yapan, 'israf' söylemleriyle yürüttüğü kirli seçim propagandasına rağmen belediye imkanlarını yandaşlarına peşkeş çeken İmamoğlu, şimdi de İstanbullunun hakkını sermayedarlarına yedirmek için ihale üstüne ihale düzenliyor. Vizyonsuzluğunu 'Temel Atmama' törenleri gibi ucuz şovlarla kapamaya çalışan İmamoğlu, finansal yetersizliğini de kamu arsalarını satarak gizlemeye çalışıyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan belediyeye ait taşınmazlar yok pahasına satışa çıkarılıyor. Bağcılar'da İBB'ye ait 20 bin 590 metrekarelik devasa arazi, İBB tarafından 20 milyon 215 bin liraya satışa çıkarıldı.

31 BİN METREKARELİK ARAZİYİ DE 296 METREKARELİK ARAZİYİ DE

Yeni Akit'te yer alan habere göre, Pendik'teki 31 bin 460 metrekarelik arazinin de, 180 milyon 898 bin liraya satılması için İmamoğlu tarafından talimat verildi. Arnavutköy'de bin 330 metrekarelik arazi ise 30 milyon 390 bin lira bedelle elden çıkarılması için düğmeye basıldı. İstanbul'da CHP'li İmamoğlu eliyle gerçekleştirilen talan bu kadarla da sınırlı kalmadı. İstanbul'un kapısı sayılan Sultanbeyli'de ise 296 metrekarelik belediye arazisi 503 bin liraya satılmak için ihaleye çıkarıldı. 3 saatlik konserlere milyonlarca lira harcayan İmamoğlu'nun, 296 metrekarelik bir araziyi bile satışa çıkarması, İstanbul'un nasıl bir zihniyetin elinde talan edildiğini gözler önüne serdi.

BİR ŞEY BIRAKMADI

Tuzla'da bulunan 6 bin 168 metrekarelik gayrimenkul de satış listesindeki taşınmazlar arasında. Söz konusu arazi 16 milyon 37 bin 710 liraya satışa konurken, tarihi yarımada Fatih'teki 40 metrekarelik arazi de 646 bin lira bedelle ihaleye çıkarıldı. Kağıthane'deki 97 metrekarelik alanın da 105 bin lira fiyatla satılması için bizzat İmamoğlu tarafından talimat verildi.

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