Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiği projeye CHP'liler bir önceki dönem tam destek vermiş

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptal etmesi tarihin utanç sayfalarına geçerken CHP’nin ikiyüzlü tutumunu da gözler önüne serdi. Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üyelerin gereksiz dediği biyolojik arıtma tesisine önceki dönem CHP’nin tam destek verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un geleceğini etkileyecek olan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etti. Avrupa'nın en büyük kapasiteli arıtma tesisi olacak olan dev projenin iptaline tepkiler geldi. İlk defa bir arıtma tesisinin, çevre kirliliğine neden olacağı için iptal edilmesi şaşkınlıkla karşılandı. İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Tesisi Temel Atmama töreni düzenleyerek büyük bir skandala imza attı. Burada yaptığı konuşmada İmamoğlu, "Bu ağaçların yaprakları çılgınca beni alkışlıyor" diyerek akılalmaz sözler sarf etti.

İPTAL ETTİKLERİ PROJEYE BİR ÖNCEKİ DÖNEM TAM DESTEK VERMİŞLER

Ekrem İmamoğlu ve CHP'li üyelerin gereksiz dediği ve çevre kirliliğine neden olacağını öne sürdüğü biyolojik arıtma tesisine önceki dönem CHP'nin tam destek verdiği ortaya çıktı. İBB'de 12 Nisan 2012 tarihinde alınan karar CHP'nin çelişkisini gözler önüne serdi. İBB Meclisi'nde yapılan oylama neticesinde Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapılmasına oy birliğiyle karar verildiği belirlendi. 114 CHP'li üye de 'evet' oyu kullandı. "Eyüp İlçesi, Silahtarağa Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Alanı'na ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifi" başlıklı dev proje CHP destek verdi.



İŞTE CHP'NİN DE EVET OYU KULLANDIĞI 12 NİSAN 2012'DE ALINAN İBB MECLİS KARARI



BU NE YAMAN ÇELİŞKİ



CHP'lilerin tam destek verdiği Silahtarağa Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Ekrem İmamoğlu'nun başkan olmasıyla birlikte iptal edildi. İptal gerekçesi ise bir hayli ilginçti. Milyonlarca İstanbullu'nun geleceğini etkileyecek olan dev arıtma tesisi, ihtiyaç olmadığı ve çevre kirliliğine neden oluşturacağı gerekçesiyle durduruldu.







İMAMOĞLU DA SEÇİM ÖNCESİ VAAT ETMİŞTİ

Daha önce lüks araç diye Yenikapı'ya hizmet araçlarını sergileyen İmamoğlu'nun arıtma tesisi projesini iptal etmesi tepkilere neden olurken çarpıcı gerçek de ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde hem Avrupa hem de Anadolu yakasına birer tane ileri biyolojik arıtma tesisi kuracaklarının vaadini verdiği belirlendi.







BU TESİS TÜRKİYE'NİN İLK, AVRUPA'NIN DA EN BÜYÜK KAPASİTELİ MEMBRAN ARITMA TESİSİ OLACAKTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, artıma tesisi projesinin iptal edilmesine tepki göstermişti.

İmamoğlu'nun, 'ihtiyaç yok!' diye 'Temel Atmama' töreni yaparak iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesine ne kadar ihtiyaç olduğunu şöyle anlatalım. Dünyanın atıksuyu evde dahil kullanılabilecek seviyeye getirebilecek en ileri teknolojisi olan membran teknolojisiyle yapılacak bu tesis Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın da en büyük kapasiteli membran arıtma tesisi olacaktı. Yani bu tesis, atık suyu yeniden işleyerek içilebilecek seviyeye kadar getirebilme teknolojisine sahip. .

İSVEÇ, AYNI TESİSİ YAPMAK İÇİN PROJEYİ BAŞLATTI



İmamoğlu'nun İstanbul için 'ihtiyaç yok' dediği arıtma tesisini, örneğin Singapur'da bu tesiste arıtılan suyun içine mineral takviyesi yapılarak marketlerde içme suyu olarak satıyor. ABD, aynı tesisten arıtılan suyu yeraltına pompalayarak, düşen yeraltı su seviyesini koruyor. İsveç, aynı tesisi yapmak için projeyi başlattı.

Dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan, kentsel dönüşüm sürecine giren, altyapı ihtiyacı her gün büyüyen İstanbul için İleri Teknoloji Arıtma Tesisine ihtiyaç yok demek, İstanbullulara büyük haksızlıktır. Kaldı ki Belediye Başkanının seçim vaatleri arasında İleri Teknoloji Arıtma Tesisi vardı!

İPTAL EDİLEN TESİSİN ARITMA KAPASİTESİ 435.000 M3



İptal edilen tesisin arıtma kapasitesi 435.000 m3/ gün ve membran teknolojisi ile yapılacaktı ve tamamı yeraltında yapılıp üzeri halka açık yeşil alan ve park olacaktı. İthal edilmeyecek, İTÜ MEMTEK ile birlikte yerli ve milli teknoloji kullanılarak yapılacaktı.

Fatih, Eyüpsultan ve Alibeyköy gibi Haliç'in sol sahilinin tamamını kapsayan havzanın tamamında günlük 1 milyon m3 atık suyun tamamı Yenikapı ön arıtmadan geçerek Marmara denizine deşarj ediliyor.

İptal edilen tesis ile Yeni Havalimanı, Esenler Askeri Bölgedeki rezerv alanı yapılacak, böylelikle kentsel dönüşümden dolayı Arnavutköy bölgelerinden artarak gelecek atıksu yükü Yenikapı'ya kadar çok uzun bir mesafede taşınmamış olacaktı. Çünkü günlük 1 milyon m3 atık suyun Yenikapı ön arıtmaya iletilmesinde ciddi işletme sorunları yaşanıyor!



Öte yandan Kağıthane Deresi ve çevresi rekreasyon alanlarının peyzaj sulaması da bu tesisten elde edilen geri dönüşüm suyu ile sulanacaktı. İçme suyu şebekesinden bu kadar büyük alanın peyzaj sulaması yapılması şehir için büyük israf.

Gelecek şehir planlarına göre yapılan projeksiyonlar neticesinde ve topografik ölçümler ve havza zorunluluğundan dolayı tesis için burası seçilmiştir. İddia edildiği gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden tesis için uygun ya da gerekli değil açıklaması yapılmamıştır. Halen İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi olan ve İTÜ'den Prof. Dr. İzzet Öztürk, söz konusu tesis ile ilgili, tesisin bölge için gerekli olduğu, ancak kaynak sıkıntısı varsa etap etap inşa edilebileceği ya da bir müddet erteleneceği yönünde görüş vermiştir.

Hangi öğretim üyesi, İstanbul için İleri Teknoloji Atıksu Arıtmaya ihtiyaç yok dediyse önünüzdeki günlerde İSKİ Yönetim Kurulu'nda görürsek şaşırmayacağız.

NE AKLA NE VİCDANA SIĞAR



Sonuç olarak, İleri Su Arıtma Teknolojisinin İstanbul gibi bir şehir için 'ihtiyaç yok' diye iptal etmek ne akla ne de vicdana sığar.