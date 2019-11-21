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Bakan Akar: ABD ve Rusya mutabakata tam anlamıyla uymadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
BAKAN AKAR: ABD VE RUSYA MUTABAKATA TAM ANLAMIYLA UYMADI

ve ile konusunda yapılan anlaşmalarla ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı , "Mutabakatın tam anlamıyla yapıldığını söylemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı , 2020 Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Barış Pınarı Harekatı kapsamında bilgi verdi. Bakan Hulusi Akar, "Mutabakatın tam anlamıyla yapıldığını söylemek mümkün değil." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:

"GENEL ANLAMDA HAREKAT TEMİZLENDİ"

Uyuyan hücreler olmakla birlikte genel anlamda harekat bölgesi temizlenmiş durumda. İçerde bazı kalıntılar olmakla beraber genel anlamda harekat alanı temizlenmiş durumda.

"TACİZLER DEVAM EDİYOR"

Mutabakatların tamamen yapıldığını söylemek mümkün değil ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanın doğusundan ve batısından tacizler olmaya devam ediyor. Ruslar ve 'lilerle konuşuyoruz.

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