Bakan Akar: ABD ve Rusya mutabakata tam anlamıyla uymadı
ABD ve Rusya ile Güvenli Bölge konusunda yapılan anlaşmalarla ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mutabakatın tam anlamıyla yapıldığını söylemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2020 Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Barış Pınarı Harekatı kapsamında bilgi verdi. Bakan Hulusi Akar, "Mutabakatın tam anlamıyla yapıldığını söylemek mümkün değil." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:
"GENEL ANLAMDA HAREKAT TEMİZLENDİ"
Uyuyan hücreler olmakla birlikte genel anlamda harekat bölgesi temizlenmiş durumda. İçerde bazı kalıntılar olmakla beraber genel anlamda harekat alanı temizlenmiş durumda.
"TACİZLER DEVAM EDİYOR"
Mutabakatların tamamen yapıldığını söylemek mümkün değil ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanın doğusundan ve batısından tacizler olmaya devam ediyor. Ruslar ve ABD'lilerle konuşuyoruz.
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