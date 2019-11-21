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Terör örgütlerinden sınır hattına yüzlerce hain saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019
TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN SINIR HATTINA YÜZLERCE HAİN SALDIRI

PYD/YPG-PKK terör örgütü tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerine bin 225 atışı yapılmıştır. Bu alçakların havan ve roket saldırılarıyla aralarında bebek ve çocuklar da olmak üzere 22 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız da yaralanmıştır.

PYD/YPG-PKK terör örgütü tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerine 1225 atışı yapılmıştır. Bu alçakların havan ve roket saldırılarıyla aralarında bebek ve çocuklar da olmak üzere 22 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız da yaralanmıştır.

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