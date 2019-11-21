Terör örgütlerinden sınır hattına yüzlerce hain saldırı
Giriş Tarihi: 21.11.2019
PYD/YPG-PKK terör örgütü tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerine bin 225 havan ve roket atışı yapılmıştır. Bu alçakların havan ve roket saldırılarıyla aralarında bebek ve çocuklar da olmak üzere 22 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız da yaralanmıştır.
PYD/YPG-PKK terör örgütü tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerine 1225 havan ve roket atışı yapılmıştır. Bu alçakların havan ve roket saldırılarıyla aralarında bebek ve çocuklar da olmak üzere 22 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız da yaralanmıştır.
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