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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şırnak'ta MİT ve TSK'dan PKK'ya kritik operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
MİT VE TSK'DAN PKK'YA KRİTİK OPERASYON

haberine göre , kırsalında jandarma, emniyet ve 'in ortak operasyonuyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Etkisiz hale getirilen üç teröristten birisinin /KCK'nın sözde Cudi grubu sorumlusu "Andok" kod adlı Mahmut Taş, diğerinin sözde Silopi YPS sorumlusu "Adil" kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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