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Son dakika: ABD'den Kamışlı kırsalına yeni askeri üs!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
ABD'DEN YENİ ASKERİ ÜS!

’nin, ’nin doğusunda Kamışlı’da yeni üs kuracağı belirtildi. ABD askerlerinin Suriye topraklarına zırhlı araçlar ve ekipmanlarla girdikleri duyuruldu.

'nin, 'nin doğusundaki Kamışlı'da yeni üs kuracağı belirtildi. Çok sayıda zırhlı araç ve ekipman taşıyan kamyonlardan oluşan ABD konvoyu, dün akşam 'tan Suriye topraklarına girdi.

ABD-YPG İŞBİRLİĞİ

ABD askerleri, omurgasını terör örgütü 'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri () ile birlikte hareket ederken, Suriye petrollerinden elde edilen gelirin de bu örgüte gitmesini sağlıyor.

Son dakika: ABD'den Kamışlı kırsalına yeni askeri üs! SON DAKİKA: ABD'DEN KAMIŞLI KIRSALINA YENİ ASKERİ ÜS!



Öte yandan, Suriye'nin Deyrizor şehrinin doğusunda bir üssün daha inşa edilmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.



ABD Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'deki ABD askerleri ile ilgili paylaşılan fotoğraflarda, SDG sözcüsü Gabriel Kino ile Amerikan Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı sözcüsünün beraber fotoğrafı da paylaşıldı.

ESPER: 500-600 ABD ASKERİ SURİYE'DE KALACAK

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, yaklaşık 500-600 ABD askerinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalacağını söyledi. ABD askerlerinin çekilme sürecinin devam ettiğini belirten Esper, "Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN PETROL AÇIKLAMASI

ABD Başkanı , geçtiğimiz ay Suriye'nin güneyindeki petrolü güvence altına aldıklarını belirterek, "Petrolü güvence altına aldık, askerler eve dönüyor" demişti.

Ayrıca Trump, ABD askerlerinin petrol bölgelerini, müttefikleri ile birlikte koruyacağını belirtmişti.



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