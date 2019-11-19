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Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın Kiev’de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
TOSUNCUK BAKIN NEREDE ORTAYA ÇIKTI! URUGUAY'DA SANILIYORDU

132 bin kişiden topladığı 1 milyar 100 milyon lirayla kayıplara karışan ve Uruguay'da olduğu sanılan 'ın kurucusu dolandırıcı , sevgilisinin yaşadığı ’da görüldü. Mağdurlar hemen peşine düştü.

'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan , 'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı. Alacaklılar, kapısına dayandı.
kız arkadaşını ziyaret ettiği anlaşılan Tosuncuk, yüklü bir rüşvet vererek paçayı sıyırdı. Mağdurlar ise afiş bastırıp aramaya başladı.

BÜYÜK DOLANDIRICI MEHMET AYDIN BULANA 350 BİN DOLAR ÖDÜL



Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Uruguay'da olduğu sanılan Tosuncuk'un, Ukrayna'da tatlı hayat yaşadığı anlaşıldı.

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