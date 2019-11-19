Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın Kiev’de

132 bin kişiden topladığı 1 milyar 100 milyon lirayla kayıplara karışan ve Uruguay'da olduğu sanılan Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırıcı Mehmet Aydın, sevgilisinin yaşadığı Ukrayna’da görüldü. Mağdurlar hemen peşine düştü.

Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı. Alacaklılar, kapısına dayandı.

kız arkadaşını ziyaret ettiği anlaşılan Tosuncuk, yüklü bir rüşvet vererek paçayı sıyırdı. Mağdurlar ise afiş bastırıp aramaya başladı.



BÜYÜK DOLANDIRICI MEHMET AYDIN BULANA 350 BİN DOLAR ÖDÜL







Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Uruguay'da olduğu sanılan Tosuncuk'un, Ukrayna'da tatlı hayat yaşadığı anlaşıldı.