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Rusya, Türkiye sınırındaki Kamışlı'da askeri üs kuracak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
RUSYA DUYURDU! GÖZLER SINIR HATTINDA

’nın, - sınırındaki kentinde yeni bir askeri üs kuracağını açıklandı. Son haftalarda peşpeşe sarsılan kentteki bu yeni üs karadan havaya füzelerle korunacak.

, 'nin kuzeyinde 'in kentinin karşısındaki 'da, bir helikopter üssü kurmaya başladığını duyurdu.

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FÜZE SİSTEMİYLE KORUNACAK

Rusya devlet ajansı TASS'ın aktardığı açıklamaya göre, üs karadan-havaya füze savunma sistemleriyle korunacak. Bölgeye hali hazırda üç helikopterin konuşlandırıldığı belirtildi.

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KAMIŞLI NEDEN ÖNEMLİ?

Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında bulunan Kamışlı, Suriye ordusunun ülkenin kuzeyinde tam olarak çekilmediği noktalardan biriydi. Hükümet güçleri Temmuz 2012'de kuzeydoğu sınırından çekilse de, Kamışlı şehir merkezindeki bazı bölgelerin ve havalimanının kontrolünü elinde tutmuştu. Kentteki birçok devlet binasında da Suriye bayrağı dalgalanmaya devam ediyordu.

MUTABAKAT DIŞINDA TUTULMUŞTU

Kamışlı, ile Rusya arasında yapılan ve 'nin sınırın 30 kilometre derinine çekilmesini, Türkiye ile Rusya'nın ise 1o kilometreye kadar ortak devriye yapmasını öngören Soçi Mutabakatı'nın dışında tutulmuştu.

Kent, Türkiye'nin harekatından sonra peş peşe sarsılmıştı. Kamışlı, Nusaybin merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunuyor.

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