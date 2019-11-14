Rusya, Türkiye sınırındaki Kamışlı'da askeri üs kuracak
Rusya’nın, Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı kentinde yeni bir askeri üs kuracağını açıklandı. Son haftalarda peşpeşe bombalı saldırılarla sarsılan kentteki bu yeni üs karadan havaya füzelerle korunacak.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Mardin'in Nusaybin kentinin karşısındaki Kamışlı'da, bir helikopter üssü kurmaya başladığını duyurdu.
FÜZE SİSTEMİYLE KORUNACAK
Rusya devlet ajansı TASS'ın aktardığı açıklamaya göre, üs karadan-havaya füze savunma sistemleriyle korunacak. Bölgeye hali hazırda üç helikopterin konuşlandırıldığı belirtildi.
KAMIŞLI NEDEN ÖNEMLİ?
Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında bulunan Kamışlı, Suriye ordusunun ülkenin kuzeyinde tam olarak çekilmediği noktalardan biriydi. Hükümet güçleri Temmuz 2012'de kuzeydoğu sınırından çekilse de, Kamışlı şehir merkezindeki bazı bölgelerin ve havalimanının kontrolünü elinde tutmuştu. Kentteki birçok devlet binasında da Suriye bayrağı dalgalanmaya devam ediyordu.
MUTABAKAT DIŞINDA TUTULMUŞTU
Kamışlı, Türkiye ile Rusya arasında yapılan ve YPG'nin sınırın 30 kilometre derinine çekilmesini, Türkiye ile Rusya'nın ise 1o kilometreye kadar ortak devriye yapmasını öngören Soçi Mutabakatı'nın dışında tutulmuştu.
Kent, Türkiye'nin harekatından sonra peş peşe bombalı saldırılarla sarsılmıştı. Kamışlı, Nusaybin merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunuyor.
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