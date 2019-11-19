Eski İngiliz ajanın ölümündeki gizem çözülemedi: Eşi emanetleri bile almadı

İstanbul Karaköy'de Kılıç Ali Paşa Camii yanında ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümündeki gizem, bir hafta geçmesine rağmen çözülemedi. Eşi Emma Winberg, Le Mesurier’in bir haftadır polis emanetinde bulunan saat, yüzük ve parasını almaya gitmedi. Olayın meydana geldiği Karaköy’deki binaya gelen onlarca kargo da muhatap bulunamadığı için geri döndü.

Tophane, Ali Paşa Medresesi Sokak'taki evinde eşi Emma Winberg ile kalan Beyaz Baretliler'in kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurier geçtiğimiz hafta pazartesi günü sabah saat 05.25'te üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Emma Winberg emniyet ifadesinde "Saat 02.30'da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 04.30'a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk" demişti.