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Eski İngiliz ajanın ölümündeki gizem çözülemedi: Eşi emanetleri bile almadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
GİZEM ÇÖZÜLEMEDİ: EŞİ EMANETLERİ BİLE ALMADI

Karaköy'de Kılıç Camii yanında ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı Mesurier’in ölümündeki gizem, bir hafta geçmesine rağmen çözülemedi. Eşi , ’in bir haftadır polis emanetinde bulunan saat, yüzük ve parasını almaya gitmedi. Olayın meydana geldiği Karaköy’deki binaya gelen onlarca kargo da muhatap bulunamadığı için geri döndü.

Tophane, Medresesi Sokak'taki evinde eşi ile kalan Beyaz Baretliler'in kurucusu Mesurier geçtiğimiz hafta pazartesi günü sabah saat 05.25'te üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Emma Winberg emniyet ifadesinde "Saat 02.30'da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 04.30'a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk" demişti.

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