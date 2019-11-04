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ABD petrol için Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor! Amaç sadece petrol mü?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
ABD İKİ YENİ ÜS KURUYOR! AMAÇ SADECE PETROL MÜ?

Amerika Birleşik Devletleri (), Suriye'nin zengini ilinde iki yeni üs kurmak için çalışma başlattı. 113. Tugay bölgesinde ve Sur beldesi yakınında çok sayıda iş makinesinin çalıştığı görülürken, ABD'nin bu bölgelere 250-300 ek askeri personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk ettiği öğrenildi. Suriye'nin Deyrizor ili terör örgütü / işgalindeki bulunuyor.

yönetimi, terör örgütü / işgalinde bulunan Suriye'nin iline yönelik faaliyetlerini sürüyor.

ABD geçen hafta, Suriye'deki sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini açıkladıktan sonra, ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarına askeri tahkimatlarını artırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, Deyrizor'un 113. Tugay bölgesinde ve Sur beldesi yakınında üs çalışması başlattı.

İki bölgede çok sayıda iş makinesinin çalıştığı görülürken, ABD'nin bu bölgelere 250-300 ek askeri personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk ettiği öğrenildi.

ABD, DEYRİZOR'DA ÜÇ AYRI NOKTADA ÜSSE SAHİP

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı dönemden itibaren Suriye'nin kuzeyindeki varlığını nispeten azaltan ABD, Deyrizor'a sevkiyatlarını artırmış, son olarak 28 Ekim'de 170 araçlık konvoy göndermişti. Bu sevkiyat, ABD'nin uzun süredir Irak'tan Suriye içine yaptığı en büyük sevkiyat olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

ABD, ülkenin en büyük petrol sahası Ömer'i üs olarak kullanırken, Deyrizor'da üç ayrı noktada daha üsse sahip.

Deyrizor'un batısı, rejim güçlerinin kontrolünde; petrol yataklarının bulunduğu doğu kısmı ise terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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