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MSB'den flaş açıklama: En sert şekilde kınıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ

: ' bir milletin onurudur.' ’ndeki eylemlerde Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu KKTC Bayrağı’nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır.

: ' bir milletin onurudur.' 'ndeki eylemlerde Bayrağı'nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu KKTC Bayrağı'nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır.

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