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Başkan Erdoğan'dan KKTC paylaşımı: Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ KKTC MESAJI

Başkan , 'nin () kuruluşunun 36. yıl dönümünü kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan , 'nin () kuruluşunun 36. yıl dönümünü kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü tebrik ediyor, bağımsızlık mücadelesinin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hürmetle yad ediyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 36. kuruluş yılı mesajı

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