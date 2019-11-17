Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki

Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Rum tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı'nın yakılmasına sert tepki geldi. Bakanlık, "KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Rum tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı'nın yakılmasına sert tepki geldi. Bakanlık, "KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz." ifadelerine yer verildi.



Bakanlık açıklaması şöyle;

"KKTC'nin 36. kuruluş yıldönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz.



"BU EYLEMİN RESMİ OLARAK DESTEKLENDİGİNE DE İŞARET ETMEKTEDİR"

Kıbrıs Rum yetkililerden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapılmamış ve faillerinin soruşturulmamış olması bu eylemin resmi olarak desteklendigine de işaret etmektedir.







"SORUMLULUKLARI VAR"

Bu olayda, Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve ayrıca, Yunan makamlarının da sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz.



KIBRIS RUM TARAFI VE YUNANİSTAN'A ÇAĞRI

Bu koşullarda uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan'ı, BM Genel Sekreteri'nin son raporunda da işaret edilen, Ada'daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz."



