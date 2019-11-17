Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Rumların KKTC bayrağını yakmasına sert tepki göstererek, "Hükümet olarak olayın peşini bırakmayacağız” dedi.

KKTC'nın 36'ncı kuruluş yıl dönümünde Rum tarafında protesto düzenleyen ırkçı Elam örgütü, KKTC bayrağını yaktı. Güney Lefkoşa'da toplanan aşırı sağcı Rumlar, ellerinde Yunan bayrakları ile Ledra Palas Sınır Kapısı'na gelerek Türkler aleyhinde ırkçı sloganlar attı.

"OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"



KKTC Başbakanı Ersin Tatar olaya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Tatar yaptığı açıklamada, "Rum öğrencilerin her yıl olduğu gibi bu yıl da sınırlarımıza gönderilerek bizden intikam almak için slogan atmaları, Rum Temsilciler Meclisinde milletvekili bulunan Elam militanlarının KKTC bayrağını yakmaları nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzun yeni bir örneğidir. Hükümet olarak konunun üzerinde önemle duruyoruz. Ancak şu bilinsin ki, kimsenin mili değerlerine bir sözümüz yoktur ama Kıbrıs Türkü'nün özgürlük ve egemenliğinin simgesi bayrağımızın yakılması da kimsenin haddine düşmüş değildir. Hükümet olarak olayın peşini bırakmayacağız" dedi.











