Karaköy'de başörtülü genç kızları darp eden kadın tutuklandı
Gelen son dakika bilgisine göre; Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden Semahat Y., "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.
İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen iki başörtülü kadına yoldan geçen bir kadın durup dururken saldırmış, olay güvenlik kameralarına an be an yansımıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası tepkiler çığ gibi büyümüştü.
Edinilen son dakika haberine göre; Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden Semahat Y., "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Başsavcılıkça hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin kimlik bilgileri tespit edilmiş, saldırgan kadın İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANDI
Saldırgan kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Burada Nöbetçi savcı tarafından sorgusu tamamlanan şüpheli 'Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme' suçundan tutuklandı.
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