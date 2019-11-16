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Karaköy'de başörtülü genç kızları darp eden kadın tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
BAŞÖRTÜLÜ KIZLARA SALDIRMIŞTI! FLAŞ KARAR ÇIKTI

Gelen son dakika bilgisine göre; 'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden Y.,  " alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

'de yolda yürüyen iki başörtülü kadına yoldan geçen bir kadın durup dururken saldırmış, olay güvenlik kameralarına an be an yansımıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Edinilen son dakika haberine göre; Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden Y., " alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

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KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılıkça hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin kimlik bilgileri tespit edilmiş, saldırgan kadın İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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TUTUKLANDI

Saldırgan kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Burada Nöbetçi savcı tarafından sorgusu tamamlanan şüpheli 'Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

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