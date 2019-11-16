İran Başsavcısından benzin zammını protesto eden göstericilere uyarı
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülke genelinde devam eden benzin zammını protesto gösterilerinin ülke dışından organize edildiğini ve kamu düzenini bozmaya çalışanlara sert karşılık verileceğini söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Muntazeri, önceki gün yapılan benzin zammının ardından ülke genelinde patlak veren ve bir kişinin öldüğü protesto gösterilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini iddia eden Muntazeri, bir grubun ülkedeki kamu düzenini bozmayı amaçladığını belirtti.
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