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İran Başsavcısından benzin zammını protesto eden göstericilere uyarı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
İRAN'DA SULAR DURULMUYOR! GÖSTERİCİLERE ÇOK SERT UYARI

Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülke genelinde devam eden zammını gösterilerinin ülke dışından organize edildiğini ve kamu düzenini bozmaya çalışanlara sert karşılık verileceğini söyledi.

devlet televizyonuna konuşan Muntazeri, önceki gün yapılan zammının ardından ülke genelinde patlak veren ve bir kişinin öldüğü gösterilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini iddia eden Muntazeri, bir grubun ülkedeki kamu düzenini bozmayı amaçladığını belirtti.

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