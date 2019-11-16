ABD'den tarihi görüşme sonrası itiraf: Kürtler, DEAŞ ve YPG yüzünden Türkiye'ye sığındı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan tarihi görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıda Amerika’nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, dikkat çeken bir itirafta bulundu. Jeffrey, Suriye Kürtleri'nin DEAŞ terör örgütünün yanı sıra YPG sebebiyle de Türkiye’ye sığındığını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Doanld Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşme sonrası Amerika'da kritik bir toplantı gerçekleştirildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de katıldığı toplantıya ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "Suriye Kürtleri DEAŞ terör örgütünün yanı sıra YPG sebebiyle de Türkiye'ye sığındı" itirafı damga vurdu.
TÜRKİYE İLETŞİM İÇİNDE...
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ABD Dışişleri Bakanlığı'nda DEAŞ toplantısı düzenledi.
Türkiye'nin terör unsurlarına karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturulacak 'güvenli bölge'ye bir milyon mültecinin yerleştirilmesiyle ilgili Türkiye'den güvenceler aldıklarını ifade eden Jeffrey, Türkiye'nin buna yönelik Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve ABD ile iletişim içinde olduğunu belirtti.
"BÖLGEYE GERİ DÖNMEK İSTİYORLAR"
Diğer taraftan Türkiye'deki mültecilerin DEAŞ ve PYD/YPG terör örgütlerinden ötürü Türkiye sığındığına ilişkin dikkat çeken itiraf niteliğindeki açıklamaları da yapan Jeffrey, "Ayrıca bu mültecilerin içinde 350 bin Kürt de bulunuyor. Bu Kürtlerin bir kısmı DEAŞ'tan kaçarken, dürüst olmak gerekirse diğer bir kısmı ise PYD/YPG'den dolayı kaçtı. Şimdi bölgeye geri dönmek istiyorlar." dedi.
ANLAŞMAZLIK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda DEAŞ üyesi teröristlerin ülkelerine iade edilmesi konusunda ABD ve Avrupa arasındaki anlaşmazlık da gün yüzüne çıktı. Öte yandan Fransa'nın DEAŞ üyelerinin Irak'ta yargılanması önerisi, ABD tarafından ''sorumsuzca'' ifadesiyle değerlendirildi.
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