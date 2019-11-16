Başkan Erdoğan-Trump zirvesinde kritik hamle! Türkiye ilk kez paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump’a FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade edilmesi için yeni belgeler verdi. Hain Gülen'in iadesi için ABD’ye daha önce yedi dosya gönderen Türkiye, ilk defa örgütün yurt dışı yapılanmasıyla ilgili belgeler paylaştı.

Edinilen bilgilere göre, ABD'ye FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çıkan mahkûmiyet kararları ile mahkemelerin gerekçeli kararları ve ankesör soruşturması başta olmak üzere, örgütün Avrupa ve diğer ülkelerdeki yapılanmasıyla ilgili yeni belgeler verildi.

FETÖ'NÜN YURT DIŞI YAPILANMASI ANLATILDI

Türkiye, ABD'ye ilk defa FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla ilgili belgeler sundu. Belgelerde FETÖ elebaşı Gülen'in yönetiminde örgütün yurt dışındaki lobisi anlatıldı. Şirket, okul ve dernek çatısı altında nasıl örgütsel faaliyetler yürütüldüğüne dair detayların yer aldığı belgelerde ayrıca, buralarda da devlet sızma girişimlerinde bulundukları belirtildi.

KİTAP VERİLDİ: FETÖ ABD İÇİN DE BÜYÜK TEHDİT

Türkiye'nin haberine göre Başkan Erdoğan ayrıca, örgütün ABD'deki yapılanmasına ilişkin detayların ayrıntılarıyla aktarıldığı bir kitap da verdi. ��rgütün ABD için de bir tehdit oluşturduğu belirtilen kitapta, FETÖ'ye ait 200 okul bulunduğu ve bu okulların yasa dışı bir şekilde örgüte para aktarmak için kullanıldığı ifade edildi.

SENATÖRLERE DE GÖNDERİLECEK

Kitapta isim isim örgütün ABD'deki faaliyetlerini yürüten örgüt mensuplarının deşifre edildiği öğrenildi. FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin anlatıldığı kitap senatörlerin bazılarına verilmişti. Söz konusu kitap önümüzdeki günlerde diğer senatörlere de gönderilecek.