Türk ve Rus askerinin yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı
Gelen son dakika bilgisine göre; Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği yedinci ortak kara devriyesi icra edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin arasında imzalanan Soçi mutabakatı kapsamında Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki yedinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
İHA'LAR İŞTİRAK ETTİ
Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen yedinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.
HELİKOPTERLER DESTEK VERDİ
Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergâhta icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
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