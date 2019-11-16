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Sabah Yazarı Mahmut Övür Yazdı: CHP'nin Yılmaz Ateş ile imtihanı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
CHP'NİN 'ATEŞ'LE İMTİHANI!

"Partim 'ye teslim oldu" diyerek 'de topa tutalan ve partiden ihraç edilen ile ilgili sıcak gelişmeler gündemdeki yerini korurken Sabah Gazetesi yazarı bu konuda bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "CHP'de neler olup bittiğini anlamak hiç de kolay değil. Bir yanda kongrelere "tek aday" dayatılıyor, öte yanda çıkıp, son dönemde yakınlaştığı bazı aydınların siyaset diliyle "Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturma" gibi iddialı bir vaatte bulunuyor. Ama aynı partide "eleştiri hakkını" kullanan eski üyeler peş peşe partiden ihraç ediliyor. Eski CHP milletvekili ve yöneticisi Yılmaz Ateş'in yaşadıkları bunun tipik örneği." dedi.

İşte Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkan başlıklar:

'de neler olup bittiğini anlamak hiç de kolay değil. Bir yanda parti içi iktidar kavgaları, öte yanda şiddetle arasına mesafe koyamayan 'yi sahiplenme çabaları hız kesmeden sürüyor.

Bir yanda kongrelere "tek aday" dayatılıyor, öte yanda çıkıp, son dönemde yakınlaştığı bazı aydınların siyaset diliyle "Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturma" gibi iddialı bir vaatte bulunuyor.
Ama aynı partide "eleştiri hakkını" kullanan eski üyeler peş peşe partiden ihraç ediliyor.

"EĞER DİK DURABİLSEYDİK..."

Eski CHP milletvekili ve yöneticisi 'in yaşadıkları bunun tipik örneği. Ateş, benim de bulunduğum CNNTürk programında, kendisini de işin içine katarak şu tarihi özeleştiriyi yapmıştı:

"'yi ve Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim ('ye) teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı."

PARTİ İÇİ DEMOKRASİYE "TEK" SAHİP OLMASIYLA ÖVÜNEN CHP...

Parti içi demokrasiye "tek" sahip olmasıyla övünen CHP, ne yazık ki bu açıklamaya tahammül etmedi ve Ateş'i verdi. Önceki gün de CHP kararını açıkladı: "İhraç..." Buraya kadar işin sadece görünen kısmı, arka planda ise çok daha vahim şeyler oldu. Önce CHP Ankara İl Disiplin Kurulu'na gidelim. İl Disiplin Kurulu'nun 9 üyesinden biri hastalık gerekçesiyle gelmeyince oradaki oylama 4'e 4 çıktı. Bu ihraç kararının çıkmayacağı anlamına geliyordu.

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