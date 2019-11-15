FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik operasyon
Gelen son dakika haberine göre; FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tamamı ihraç edilmiş 53 astsubay için gözaltı kararı verildi.
FETÖ'ye bir operasyon daha yapıldı. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 22'si, 27 ildeki operasyonlarla yakalandı.
KPPS USULSÜZLÜĞÜNE OPERASYON
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ'nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada Ankara merkezli 29 ilde 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 45'inin yakalandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15.11.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.
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