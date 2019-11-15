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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
DÜĞMEYE BASILDI! POLİS, 53 İSMİN PEŞİNDE

Gelen son dakika haberine göre; 'nün 'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tamamı ihraç edilmiş 53 astsubay için gözaltı kararı verildi.

'ye bir operasyon daha yapıldı. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 22'si, 27 ildeki operasyonlarla yakalandı.

KPPS USULSÜZLÜĞÜNE OPERASYON

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ'nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada Ankara merkezli 29 ilde 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 45'inin yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15.11.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.

Son dakika: Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu SON DAKİKA: ANKARA MERKEZLİ 29 İLDE FETÖ OPERASYONU
Eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a FETÖ üyeliğinden hapis ESKİ YARGITAY ÜYESİ OSMAN YURDAKUL'A FETÖ ÜYELİĞİNDEN HAPİS
10 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf gözaltında 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 12 MUVAZZAF GÖZALTINDA

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