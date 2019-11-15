Son dakika: Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
Gelen son dakika haberine göre, Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinden sabah saatlerinde acı bir haber geldi. Osmaniye Mahallesi'nde bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.
"ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR"
Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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