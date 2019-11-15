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Son dakika: Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
İSTANBUL'DA FELAKET! 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİNİN...

Gelen son dakika haberine göre, 'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

İstanbul'un ilçesinden sabah saatlerinde acı bir haber geldi. Mahallesi'nde bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

"ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR"

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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