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HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğluna gözaltı! Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
HDP'Lİ VEKİLİN OĞLUNA ŞOK! PARMAK İZİ BULUNDU

'da düzenlenen operasyonlarda yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen Milletvekili 'un oğlu M.Ş. Tosun (18) gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü 'nın kırsaldaki saldırılarını şehir merkezine taşıdığı 2015 yılında gerçekleşen terör saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde 21 Ağustos'ta yüzleri kapalı örgüt mensuplarının 5 aracın anahtarını alarak yol kestiği, olay yerine giden polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunulduğu, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği olay yerinde ve 11 Ekim 2015'te Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesinde ele geçirilen el yapımı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen Milletvekili Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



(Fotoğrafta HDP'li Remziye Tosun)

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ş.Tosun, gözaltına alındı.

M.Ş.Tosun için emniyette işlem başlatıldı.

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