Kamışlı'da kirli tezgah!
Kamışlı'ya yeniden giriş yapan ABD askerlerini YPG yandaşları, çocuklarıyla birlikte neşeyle karşıladı. YPG/PKK yandaşları, ABD askerlerini "Kamışlı'dan neden çıkıyorsunuz, neden bizi terk ediyorsunuz?" diye ağlayarak taşlamıştı.
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sırasında ABD ile yaptığı mütabakat sonucu ABD askerleri, Kamışlı'dan Irak'a çekilmişti.
YPG/PKK yandaşları, ABD askerlerini "Kamışlı'dan neden çıkıyorsunuz, neden bizi terk ediyorsunuz?" diye ağlayarak taşlamıştı.
TÜRK ASKERLERİNİ TAŞLADILAR
Türk askeri Suriye'nin kuzeyinde devriyeler sırasında bölgede bulunan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, ellerine aldıkları taşlarla askerlerimizi sürekli bölgeden geçerken taşlamıştı.
ABD ASKERLERİNİ ÇOCUKLARIYLA KARŞILADILAR
ABD askerlerinin yeniden Kamışlı'ya geleceğini duyan YPG yandaşları, çocuklarıyla birlikte askerlerin geçecekleri güzergahlara sıralandı.
ABD askerlerinin gelişini büyük bir mutlulukla kutlayan YPG yandaşları, çocuklarına tezahürat yaptırdı.
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