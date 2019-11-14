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Kamışlı'da kirli tezgah!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019
KAMIŞLI'DA KİRLİ TEZGAH!

Kamışlı'ya yeniden giriş yapan askerlerini yandaşları, çocuklarıyla birlikte neşeyle karşıladı. YPG/ yandaşları, ABD askerlerini "Kamışlı'dan neden çıkıyorsunuz, neden bizi terk ediyorsunuz?" diye ağlayarak taşlamıştı.

'nin Barış Pınarı Harekatı sırasında ile yaptığı mütabakat sonucu ABD askerleri, Kamışlı'dan Irak'a çekilmişti.

/ yandaşları, ABD askerlerini "Kamışlı'dan neden çıkıyorsunuz, neden bizi terk ediyorsunuz?" diye ağlayarak taşlamıştı.

YPG/PKK'lı teröristler ABD askerlerini taşladı! YPG/PKK'LI TERÖRİSTLER ABD ASKERLERİNİ TAŞLADI!

TÜRK ASKERLERİNİ TAŞLADILAR
Türk askeri 'nin kuzeyinde devriyeler sırasında bölgede bulunan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, ellerine aldıkları taşlarla askerlerimizi sürekli bölgeden geçerken taşlamıştı.

ABD ASKERLERİNİ ÇOCUKLARIYLA KARŞILADILAR

ABD askerlerinin yeniden Kamışlı'ya geleceğini duyan YPG yandaşları, çocuklarıyla birlikte askerlerin geçecekleri güzergahlara sıralandı.

ABD askerlerinin gelişini büyük bir mutlulukla kutlayan YPG yandaşları, çocuklarına tezahürat yaptırdı.

ABD ordusu ve terör örgütü YPG/PKK'dan petrol için ortak devriye! ABD ORDUSU VE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'DAN PETROL İÇİN ORTAK DEVRİYE!

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