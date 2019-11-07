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Başkan Erdoğan: “Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi’den farkı yok”

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN: “MAZLUM KOBANİ DENİLEN ADAMIN BAĞDADİ’DEN FARKI YOK”

Başkan , ’daki ziyaretiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacağız diyen Başkan Erdoğan, ABD’ye terör örgütü ile ilgili mesajı da verdi. Erdoğan, " denilen adamın 'den bir farkı yok. Ve yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün oda başındadır. Burada benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge, mülteci sorunu ve Avrupa Birliği'nin tutumu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan 'da Trump ile yapacağı görüşmeyle ilgili bir soruya da yanıt verdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan: “Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi’den farkı yok” SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN: “MAZLUM KOBANİ DENİLEN ADAMIN BAĞDADİ’DEN FARKI YOK”

"MAZLUM KOBANİ DENİLEN ADAMIN BAĞDADİ'DEN FARKI YOK"

denilen adamın 'den bir farkı yok. Ve yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün oda başındadır. Burada benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü diyemeyiz. Kendini öldüren bir terörist, aynı şekilde sayın Obama döneminde de Usame Bin Ladin bu şekilde öldürülmüştü. Demek ki sadece bu tür terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor. Ortak dayanışmamız çok çok önemli. Hele hele stratejik ortak olarak da biz bu ortaklığımızın gereğini yerine getirmemiz lazım.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş patriot çıkışı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ PATRİOT ÇIKIŞI

"BİZ S-400'Ü ALDIK BU İŞ BİTTİ"

S-400 konusunda bize patriotlar verilmediği için biz kendimize savunma sistemlerinde alternatif aradık ve S-400'ü aldık. Biz S-400'ü aldık bu iş bitti. Ama Amerika bize Patriot verecekse, şartlar uygun olması halinde alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik. Bu konuda "kongreden geçmesi lazım" diyorlarsa, kongreden geçirsinler, teklifi versinler. Biz de değerlendirmemizi yapalım. Bizim Amerika'ya karşı bir ön kabulümüz olmamıştır. Hava taşımacılığından en önemli markalarından bir tanesi olan THY, bugün ihtiyaçlarının çok ciddi kısmını Amerika'dan karşılıyor. Boeing'leri oradan alıyor. THY, dünyada en fazla destinasyona uçan bir şirkettir. Bütün bunları görmemiz lazım, görmemezlikten gelemeyiz.

Başkan Erdoğan: Bağdadi'nin 13 tane yakın çevresini yakaladık elimizde BAŞKAN ERDOĞAN: BAĞDADİ'NİN 13 TANE YAKIN ÇEVRESİNİ YAKALADIK ELİMİZDE

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