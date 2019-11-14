14 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başsavcılıktan eski İngiliz subayı Le Mesurier'in ölümüne ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Adli Tıp Kurumu tarafından James Gustaf Edward Le 'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir. Soruşturmanın hassasiyeti nedeni ile eşi hakkında geçici bir tedbir mahiyetinde yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le 'e ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul'da ikamet etmekte olan Birleşik Krallık vatandaşı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili olarak bazı basın yayın organları ile görsel medyada çıkan gerçeğe aykırı haberler nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir. Soruşturmanın hassasiyeti nedeni ile James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi hakkında bu aşamada geçici bir tedbir mahiyetinde yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur. " denildi.

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanıyla ilgili flaş 'mendilci' detayı |Video İSTANBUL'DA ÖLÜ BULUNAN ESKİ İNGİLİZ AJANIYLA İLGİLİ FLAŞ 'MENDİLCİ' DETAYI |VİDEO

İngiliz ajan öldü mü öldürüldü mü? İngiliz medyasından flaş Rusya iddiası İNGİLİZ AJAN ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? İNGİLİZ MEDYASINDAN FLAŞ RUSYA İDDİASI

Eski İngiliz ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı! ESKİ İNGİLİZ AJAN LE MESURİER'İN EVİNDEN HARİTA VE KROKİ ÇIKTI!
İngiliz ajan ölü bulunmuştu! 4 saat ifade veren eşi ağlayarak çıktı İNGİLİZ AJAN ÖLÜ BULUNMUŞTU! 4 SAAT İFADE VEREN EŞİ AĞLAYARAK ÇIKTI
Eski istihbarat subayı İngiliz Le Mesurier'in 1 yıldır kapısında bekleyen mendilci kayıp ESKİ İSTİHBARAT SUBAYI İNGİLİZ LE MESURİER'İN 1 YILDIR KAPISINDA BEKLEYEN MENDİLCİ KAYIP

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN