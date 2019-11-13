İşte YPG/PKK’lı terör elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in kanlı geçmişi...
Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, ABD Başkanı Trump tarafından adı birçok kez zikredilen ve tekrar gündeme gelen PKK/YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) için Türkiye harekete geçti. Başkan Erdoğan Washington'da Trump ile görüşmesinde Mazlum kod adlı teröristin Türkiye'de PKK için katıldığı ve çok sayıda vatandaşın ölümünden sorumlu olduğunu gösteren terör dosyalarını bizzat Trump'ın önüne koyacak. Peki ABD Başkanı Trump tarafından "General Mazlum" olarak bahsedilen terörist elebaşı Şahin Cilo gerçekte kim? İşte terör örgütünün sözde liderleri arasında bulunan terörist başının kanlı geçmişi....
Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, ABD Başkanı Trump tarafından adı birçok kez zikredilen ve tekrar gündeme gelen PKK/YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) için Türkiye harekete geçti
Başkan Erdoğan Washington'da Trump ile görüşmesinde Mazlum kod adlı teröristin Türkiye'de PKK için katıldığı ve çok sayıda vatandaşın ölümünden sorumlu olduğunu gösteren terör dosyalarını bizzat Trump'ın önüne koyacak. Peki ABD Başkanı Trump tarafından "General Mazlum" olarak bahsedilen terörist elebaşı Şahin Cilo gerçekte kim? İşte terör örgütünün sözde liderleri arasında bulunan terörist başının kanlı geçmişi...
MAZLUM KOBANİ KİMDİR?
İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyonluk para ödüllü kırmızı listesinde yer alan terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK'nın Hakkâri kırsalında çok sayıda kanlı saldırının baş faili olarak arandığı da belirtildi. Hakkında Diyarbakır, Van, Hakkâri, Şırnak Başsavcılıkları'nca daimi arama kararı bulunan terörist, Suriye'nin El Malikiye (Derik) kasabası nüfusuna kayıtlı.
KATLİAMLARI KİTAP YAPMIŞ
28 yıldan beri terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan Şahin, 1991-1996 yıllarında Hakkâri kırsalında sözde Cilo eyalet sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Sınır hattındaki Samanlı, Serbest, Alan, Pirinçeken, Tekeli, Derecik, Ortaklar, Gelişen, Umurlu karakollarına yönelik 63 askerin şehit edildiği hain saldırıların 1 numaralı faili olarak hakkında yakalama kararı bulunuyor. Şahin, 1997-2003 yıllarında PKK'nın Avrupa sorumluluğunu da üstlendi ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a İtalya'da siyasi sığınma hakkı verilmesi için yoğun diplomasi yürüttü. Teröristin "Şahin Günlüğü" adında bir de kitabı bulunuyor.
SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜ
Terörist Şahin 2013'te Suriye'ye YPG'nin sözde özel kuvvetleri ve istihbarat sorumlusu olarak gitti. Türkiye'de sözde TAK adına gerçekleşen 8 bombalı saldırının da emir ve talimatını verdi. Şahin'in adı MİT, polis ve jandarma kayıtlarıyla Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu savcılıklarının UYAP üzerinden daimi aramaya aldığı teröristler arasında yer alıyor
O saldırılardan bazıları:
10 Temmuz 2005: Çeşme'de bir eğlence merkezindeki bombalı saldırıda 20 kişinin yaralanması.
16 Temmuz 2005: Kuşadası Kadınlar Denizi'nde bir minibüse yerleştirilen bombanın patlatılarak 6 kişinin şehit edilmesi.
29 Ağustos 2006: Antalya Kale kapısı mevkiinde 4 kişinin sehit edildiği, 87 kişinin yaralandığı saldırı.
27 Temmuz 2008: İstanbul Güngören'de 5'i çocuk 17 kişinin şehit edilmesi, 154 kişinin yaralanması.
20 Ağustos 2008: Mersin- Adana otoyolunda canlı bomba saldırısıyla 13 polisin yaralanması.
31 Ekim 2010: İstanbul Taksim Meydanı'nda 15'i polis 32 kişinin yaralandığı intihar saldırısı.
20 Eylül 2011: Ankara Kumrularda 5 kişinin şehit olduğu, 34 kişinin yaralandığı saldırı.
20 Ağustos 2012: Gaziantep'te 4'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğu, 66 kişinin de yaralandığı bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılması
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