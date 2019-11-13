Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail'e sert tepki: Gazze'deki saldırıları şiddetle kınıyoruz!
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İsrail dünden bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz." denildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca İsrail yönetimine çağrıda bulunularak, "İsrail devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir" ifadelerine yer verildi.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi.
Açıklamada, İsrail yönetiminin devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermesi gerektiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:
"İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail'in 52 yıllık işgali, modern zamanların en uzun saldırgan işgalidir. Uluslararası toplum da Filistin'de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail'in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir. Bu çerçevede, uluslararası toplumu, Filistin'de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz."
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