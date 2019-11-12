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İsrail'den Gazzelilere skandal yasak!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
İSRAİL'DEN GAZZELİLERE SKANDAL YASAK!

Terör devleti , 'e baskılarını gün geçtikçe artırıyor. Son gelen habere göre İslami Cihad'ın önde gelen komutanlarından 'nın İsrail saldırısında öldürülmesinden saatler sonra, Gazzeli balıkçılara avlanma yasağı getirildi. Dünya insan hakları konusunda ahkâm kesen ve bu konuda üç maymunu oynayan sözde demokrasi ülkelerinin İsrail'in bu skandal kararına ne tepki vereceği ise merak konusu.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Tarım Bakanlığı, 'in Gazze denizini tümüyle kapattığını tarafımıza bildirdi." dedi.

Ayaş, kendilerine ulaşan bilgiye göre, yeni bir duyuruya kadar Gazze denizinin avlanmaya kapalı olacağını aktardı.

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İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından , bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

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