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İsrail Filistinli sporcuların Batı Şeria'dan Gazze'ye geçişine izin vermedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.11.2019
İSRAİL'DEN FİLİSTİNLİ SPORCULARA ENGEL

, abluka altındaki Şeridi'nde düzenlenen 3. Karate Şampiyonası'na katılmak isteyen 14 Filistinli sporcunun 'dan Gazze'ye geçişine izin vermedi.

Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Esad el-Mecdelavi, yaptığı açıklamada, "Bugün, Filistin'in farklı şehirlerinden sporcuların katılımıyla 3. Filistin Karate Şampiyonası'nı düzenledik." dedi.

Mecdelavi, 'dan şampiyonaya katılmak isteyen 14 sporcunun 'ye girişinin makamlarınca engellendiğini belirtti.

Filistinli sporculara yönelik bu engelden dolayı üzgün olduklarını dile getiren Mecdelavi, spor aracılığıyla dünyaya Filistin'den birlik mesajı vermeye ve haklı davalarını duyurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Mecdelavi ayrıca diğer ülkelerle temasa geçebilmek için gelecek yıl müsabakayı uluslararası boyuta taşımayı arzuladıklarını söyledi.

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