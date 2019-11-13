İki seçim arası dedikleri işçi, AK Parti öncesi İBB'ye girdi
Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımı sonrası sığındığı "iki seçim arası işe alınanları çıkarttık" yalanı Medya AŞ İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız ile ortaya çıktı. "İki seçim arası alınanları işten çıkarttık" diyen İmamoğlu'nun işçi kıyımında ekmeğinden edilenlerden birisi de 2001 yılında işe alınanlardan Erkan Yaldız.
Kenan KIRAN / SABAH
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) 'iki seçim arası işe alındılar' denilerek kapı önüne konulan 5 bin 831 çalışan arasında AK Parti henüz kurulmadan önce İBB'ye giren isimler çıktı. Medya AŞ İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız, "İşe başladığımda hükümette başbakan Bülent Ecevit'ti. AK Parti henüz kurulmamıştı bile" dedi.
5 BİN 381 İŞÇİ ÇIKARILDI
İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu'nun teklifi üzerine, işten çıkarılan çalışanların durumunu ele alması için komisyon kurulmasına karar verilmişti. "İBB Meclisi İşçi Çıkarılması ile İlgili Araştırma Komisyonu" hazırladığı raporu tamamladı. Raporda, 24 Haziran-24 Ekim arasında İBB ve şirketlerinden toplam 3 bin 400 işçinin işten çıkarıldığı aktarılarak, "Bu rakama, sözleşmesi yenilenmediği için işsiz kalanlar, geçici işçiler, kısmi süreli çalışan ve sözleşmeleri yenilenmeyen işçiler dahil değildir. Örneğin İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan 2 bin 81 işçinin ve İSKİ'de Teknik Hizmetlerde çalışan 350 işçinin sözleşmesi yenilenmemiştir. Bu işçiler de dahil edildiğinde sayı 5 bin 831 olmaktadır" denildi.
"SİYASİ BİR KARAR"
Rapordaki belgeler ve işçi ifadeleri, İBB Başkanının "31 Mart-23 Haziran tarihlerindeki iki seçim arasında işe alınanlar işten çıkarıldı" iddiasını da çürüttü. Buna göre Medya AŞ İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız, 25 Mayıs 2001'de Kültür A.Ş.'de engelli kadrosunda işbaşı yaptığını belirterek, "İşe başladığımda merkezi hükümette Başbakan Bülent Ecevit idi. 25 Mayıs'ta AK Parti henüz kurulmamıştı. Hiçbir sebep belirtilmeksizin sözlü beyanla benimle birlikte 49 kişinin iş akdi feshedildi" dedi. Eşinin MS hastası, kendisinin ise kanser tedavisi gördüğünü belirten bir çocuk babası Yaldız, "Özverili bir şekilde 19 yıl İBB'ye hizmet verdim. İşten ayrılmayı hak etmediğimi ve siyasi bir karar alınarak işten çıkarıldığımı düşünüyorum" diye konuştu.
DÜĞÜNDEN 10 GÜN ÖNCE ÇIKARILDI
Medya AŞ.'de kameraman olan Göktuğ Çakmak da, 20 Ağustos 2015'te işe başladığını belirterek, "Eleman fazlası olarak işten çıkarıldığım halde çıkarıldığım gün yerimize 13-14 kişi elaman alındı. Ekrem Bey'in televizyondaki açıklamalarında 'bize hakaret ettiler' diyor. Bizim kesinlikle böyle bir durumumuz yok. Benim yerime işten çıkarıldığım zaman Rıza Şahin adında bir kameran işe başladı. Bu kameraman seçim döneminde Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten ekipte yer alıyordu" ifadelerini kullandı. Çakmak, düğününe 10 gün kala eşiyle birlikte işten çıkarıldığı ve ikisinin de psikolojisinin kötü olduğunu da bildirdi.
"YAŞLI ANNEME BAKIYORUM"
İSPARK AŞ'de çalışan Metin Karadeniz ise, 26 Haziran 2018'de Beyoğlu Belediyesi'nde İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi olarak çalıştım. 9 aylık mevsimlik işçi olduğum için görevim sona erdi. Daha sonra İSPARK'ta işe başladım. Çalışırken Beyoğlu Belediyesi'nde çalışırken 1700 dolar para buldum ve amirime teslim ettim. Beyoğlu'da 31 Mart 2019'da görevim sona erince 1 Nisan'da beni ödül olarak İSPARK'ta işe başlattılar. Bu nedenle diğerleriyle birlikte işten çıkarıldım. Durumumu izah etme fırsatı bulamadım. İşsizlik yüzünden evlenemiyorum. Yaşlı anneme bakıyorum." dedi.
İSTAÇ AŞ'de çalışan Süleyman Sayın da, 1 Haziran 2019 tarihinde işe başladığını belirterek şunları söyledi: "14 Mart'ta mülakata girdik. 116 kişi girdik. 86 kişi yazılı sınavı geçebildi. Evrak talep ettiler sonra işbaşı yaptılar. İşten çıkış SMS'i geldiğinde çalışıyordum. Mesaiyi bitirdim sonra işi bıraktım. İBB Başkanı Ekrem Bey, 'Gariban, engelli, şehit ailelerini çıkarmayacağız' dedi. Benim 13 yaşındaki çocuğumun yüzde 98 engeli var. E-5 ve E-6 otoban bariyer aralarının temizliğini yapıyorduk. Çok riskli bir işti. Hayvan ölülerini toplama, kaza sonrası temizlik işlerini yapıyorduk. İşimizi bugüne kadar severek yaptık. Geri dönmek istiyorum."
Raporda; İBB'den çıkarılanlardan bazılarının sayısı ve şirketi şöyle sıralandı:
İSTGÜVEN: 303
İSPARK: 256
BELTUR: 191
İSPER: 175
İSFALT: 162
BOĞAZİÇİ YÖNETİM: 103
MEDYA AŞ: 70
İSTAÇ: 64
KÜLTÜR AŞ: 36
İSTON: 35
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