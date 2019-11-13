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İsrail, Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olağanüstü hal ilan etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2019
İSRAİL, GAZZE SINIRINDAN TEL AVİV'E KADAR OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

 devlet televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Naftali Bennett,  sınırından 'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Bennett, olağanüstü halin sınırından itibaren ülkenin orta kesimini kapsadığını söyledi.

Öte yandan, 'in Kanal 12 televizyonu Gazze'den atılan ve ülkenin güneyindeki Siderot kentinde bir eve isabet eden roketin maddi hasara yol açtığını ancak ölü ve yaralı olmadığını aktardı.

İsrail ordusu, Gazze'den yaklaşık 190 roket atıldığını, bunlardan yüzde 90'ının "" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmış bu nedenle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

Bölgedeki tansiyon giderek yükselirken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail'den Gazzelilere skandal yasak! İSRAİL'DEN GAZZELİLERE SKANDAL YASAK!

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