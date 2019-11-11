Kassam Tugayları: İsrail ile savaşta tüm gruplar birlikte hareket edecek

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile yapılacak herhangi bir savaşta Gazze'deki Filistinli grupların hep birlikte mücadele vereceğini duyurdu.

Kassam Tugayları, İsrail özel kuvvetlerinin geçen yıl 11 Kasım'da Gazze'ye düzenledikleri sızma operasyonunun engellenmesinin yıl dönümü sebebiyle Han Yunus kentinde askeri geçit töreni düzenledi.

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, törende yaptığı basın açıklamasında, Gazze'deki direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Harekat Merkezi'nin İsrail'e karşı savaş kararı alması durumunda, bütün direniş gruplarının Kassam'ın belirlediği kurallar çerçevesinde birlikte hareket edeceğini belirtti.

Filistin halkına karşı işlediği suçlara devam etmemesi konusunda İsrail'i uyaran Ebu Ubeyde, "İsrail'in düşmanlığa devam etmesi ödeyeceği bedeli daha da ağırlaştırır." dedi.

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup asker, 11 Kasım 2018'de sivil bir araçla Gazze'ye sızma girişiminde bulunmuştu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Kassam Tugayları tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinlinin şehit olduğu, 1 İsrail askerinin öldürüldüğü bildirilmişti.