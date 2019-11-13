Türkiye'nin terör örgütüyle verdiği mücadeleye Twitter'dan sansür!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde Washington sokaklarında Türkiye'nin DEAŞ ve YPG'ye karşı verdiği mücadele anlatıldı. Bu mücadele Twitter'da #TurkeyFightsISISandYPG başlığıyla dünyanın gündemine oturdu. Ancak Twitter, bu başlığa sansür uygulayarak gündemden düşürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncesinde "#TurkeyFightsISISandYPG" (Türkiye, DEAŞ ve YPG ile mücadele ediyor) etiketi Twitter gündeminde birinci oldu. Söz konusu etiket ile birlikte, sosyal medyada terörle mücadeleye ilişkin birçok paylaşımda bulunuldu.



TWITTER'DAN BÜYÜK HAZIMSIZLIK!

Konuyla ilgili de Twitter'dan #TurkeyFightsISISandYPG konu başlığı açıldı. Açılan bu başlık, kısa sürede sosyal medyayı sallayarak dünya gündeminde ilk sıraya oturdu. Ancak Twitter'dan skandal bir sansür hamlesi geldi. Twitter, binlerce mesaj alan başlığı dünya gündeminden düşürdü.





Öte yandan Twitter'ın bu sansürüne rağmen, açılan #ErdoganTrumpMeeting başlığı yine dünyanın gündemine oturdu.



İLK SKANDALI DEĞİL

Twitter yönetimi ekim ayında da PKK/YPG terör örgütünün sözde komutanı Şahin Cilo'nun Twitter hesabını onaylı yapmıştı.

Twitter daha önce de, PKK/YPG'nin propaganda hesabına mavi tık vermişti.