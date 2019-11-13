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Türkiye'nin terör örgütüyle verdiği mücadeleye Twitter'dan sansür!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
TÜRKİYE'NİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE VERDİĞİ MÜCADELEYE TWİTTER'DAN SANSÜR!

Başkan 'ın ABD ziyareti öncesinde Washington sokaklarında 'nin ve 'ye karşı verdiği mücadele anlatıldı. Bu mücadele Twitter'da #TurkeyFightsISISandYPG başlığıyla dünyanın gündemine oturdu. Ancak Twitter, bu başlığa sansür uygulayarak gündemden düşürdü.

Başkan ile ABD Başkanı 'ın görüşmesi öncesinde "#TurkeyFightsISISandYPG" (, ve ile mücadele ediyor) etiketi Twitter gündeminde birinci oldu. Söz konusu etiket ile birlikte, sosyal medyada terörle mücadeleye ilişkin birçok paylaşımda bulunuldu.

TWITTER'DAN BÜYÜK HAZIMSIZLIK!

Konuyla ilgili de Twitter'dan #TurkeyFightsISISandYPG konu başlığı açıldı. Açılan bu başlık, kısa sürede sosyal medyayı sallayarak dünya gündeminde ilk sıraya oturdu. Ancak Twitter'dan skandal bir sansür hamlesi geldi. Twitter, binlerce mesaj alan başlığı dünya gündeminden düşürdü.

Öte yandan Twitter'ın bu sansürüne rağmen, açılan #ErdoganTrumpMeeting başlığı yine dünyanın gündemine oturdu.

İLK SKANDALI DEĞİL

Twitter yönetimi ekim ayında da /YPG terör örgütünün sözde komutanı Şahin Cilo'nun Twitter hesabını onaylı yapmıştı.

Twitter daha önce de, PKK/YPG'nin propaganda hesabına mavi tık vermişti.

Twitter'dan bir skandal daha! Terörist Şahin Cilo'nun hesabını onayladılar! TWİTTER'DAN BİR SKANDAL DAHA! TERÖRİST ŞAHİN CİLO'NUN HESABINI ONAYLADILAR!

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