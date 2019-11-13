Dolar, Erdoğan - Trump görüşmesi öncesi düşüşte! Dolar bugün ne kadar? 13 Kasım güncel dolar kuru
Dolar kuru 13 Kasım Çarşamba gününe düşüş eğilimi ile başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşecek kritik zirveye odaklanan dolar sakin bir seyir izliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD seyahati öncesi yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizdeki sisli havayı dağıtma konusunda Trump ile hemfikiriz" ifadesini kullanmıştı. Açıklama piyasalarca pozitif karşılandı. Kritik görüşmenin dışında FED Başkanı Jeremy Powell'ın yapacağı sunum da takip edilecek. Piyasalar sunum ile verilecek mesajları merakla bekliyor. Peki, dolar bugün ne kadar? İşte 13 Kasım güncel dolar kuru...
Dolar kuru 13 Kasım Çarşamba sabahına sakin bir seyirle başladı. Kurda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak kritik görüşme öncesi sessizlik hakim. Toplantıdan çıkacak kararlar doların seyrini belirleyecek. Başkan Erdoğan ABD seyahati öncesi yaptığı açıklamada olumlu mesajlar verdi. Erdoğan'ın mesajları piyasalarca olumlu karşılanırken, ABD'deki toplantıdan ne sonuçlar çıkacağı merak ediliyor. Toplantının olumlu sonuçlanması halinde doların büyük kırılma yaşayacağı ve faizlerin de daha sert şekilde gerileyebileceği bir ortam olacağı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Kritik görüşmenin dışında ABD Başkanı Donald Trump'ın azil göüşmeleri ve FED Başkanı Powell'ın yapacağı sunum takip edilecek. Trump'ın azil süreci ile ilgili açık oturumlar başlıyor. Buradan çıkacak kararlar da doların seyrini etkileyecek.
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
Dolar kuru 13 Kasım Çarşamba sabahına 5,77 seviyesinde başladı. Seyrini koruyan dolarda 0,10 kayıp görünüyor. Dolar kurunun toplantıya kadar 5,75 - 5,80 bandında hareket etmesi bekleniyor.
PİYASALAR NELERİ TAKİP EDECEK?
Trump'ın azli konusundaki gelişmeler ve Fed Başkanı Powell'ın bu akşam yapacağı açıklamalar da piyasaların odağında bulunuyor. Ortak Ekonomik Komitesi öncesinde Washington DC'de para politikası eylemleri ile ilgili konuşacak Powell'ın özellikle soru cevap kısmındaki açıklamalarıyla piyasalarda hareket olabileceği belirtiliyor.
Öte yandan Hazine, dün 9,7 milyar TL daha borçlanarak bu ayki borçlanma programını 21,8 milyar TL ile beklentilerin üzerinde tamamladı.
ALTUN'DAN GÖRÜŞME ÖNCESİ MESAJ
Türkiye'nin Rus savunma sistemi S-400'leri satın alması ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonun ardından ABD kongresi ve zaman zaman Trump Türkiye'yi yaptırımlar ile tehdit etse de şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulamaya alınmadı. Ancak yaptırım riski ve ABD ile ilişkiler konusu piyasalarda endişelere, TL varlıklar üzerinde de genel olarak baskıya neden oluyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun dünkü açıklamasında gündemdeki S-400 meselesi için "İki liderin kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüm bulabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı
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